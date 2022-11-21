Пять спортивных объектов построят в Новосибирской области в 2023 году

"В 2023 году планируется начать строительство плавательного бассейна в селе Здвинск, завершить строительство легкоатлетических стадионов в Бердске, рабочем поселке Линево и рабочем поселке Сузун, возобновить строительство стадиона в рабочем поселке Мошково", - рассказал Ахапов.
Помимо стадионов, планируется обеспечить Новосибирскою область площадками для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Средства также будут направлены для инвентаризации спортивных школ региона.
Финансироваться эти проектов будут из областного бюджета.
Отдельной темой беседы чиновника с журналистами стала ледовая арена, открыть которую планировалось в сентябре 2022 года - к международному молодежному чемпионату мира по хоккею.
Площадка, рассчитанная на 10,5 тыс. зрителей, не была сдана в срок из-за целого комплекса проблем: ошибки и несоответствия в проектной и сметной документации, непредусмотренные работы, нарушение логистики поставок материалов. Завершить строительство арены планируется в 2022 году.в срок из-за целого комплекса проблем. Ошибки и несоответствия в проектной и сметной документации, непредусмотренные работы, нарушение логистики поставок материалов — все это не позволило сдать объект в срок. Завершить строительство арены планируется в 2022 году.
Ранее сообщалось об установке площадок ГТО в рамках программы "Демография"