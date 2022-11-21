Пять спортивных объектов построят в Новосибирской области в 2023 году

Площадка, рассчитанная на 10,5 тыс. зрителей, не была сдана в срок из-за целого комплекса проблем: ошибки и несоответствия в проектной и сметной документации, непредусмотренные работы, нарушение логистики поставок материалов. Завершить строительство арены планируется в 2022 году.в срок из-за целого комплекса проблем. Ошибки и несоответствия в проектной и сметной документации, непредусмотренные работы, нарушение логистики поставок материалов — все это не позволило сдать объект в срок. Завершить строительство арены планируется в 2022 году.