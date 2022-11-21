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Пять спортивных объектов построят в Новосибирской области в 2023 году

Сегодня, 12:29
Фото: 1MI
Легкоатлетический стадион

Сергей Ахапов рассказал о планах возведения спортивных площадок в НСО

В понедельник, 21 ноября, министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов сообщил информагентству ТАСС о планах построить 4 стадиона и один плавательный бассейн в Новосибирской области.

"В 2023 году планируется начать строительство плавательного бассейна в селе Здвинск, завершить строительство легкоатлетических стадионов в Бердске, рабочем поселке Линево и рабочем поселке Сузун, возобновить строительство стадиона в рабочем поселке Мошково", - рассказал Ахапов.

Помимо стадионов, планируется обеспечить Новосибирскою область площадками для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Средства также будут направлены для инвентаризации спортивных школ региона.

Финансироваться эти проектов будут из областного бюджета. 

Отдельной темой беседы чиновника с журналистами стала ледовая арена, открыть которую планировалось в сентябре 2022 года - к международному молодежному чемпионату мира по хоккею.

Площадка, рассчитанная на 10,5 тыс. зрителей, не была сдана в срок из-за целого комплекса проблем: ошибки и несоответствия в проектной и сметной документации, непредусмотренные работы, нарушение логистики поставок материалов. Завершить строительство арены планируется в 2022 году.в срок из-за целого комплекса проблем. Ошибки и несоответствия в проектной и сметной документации, непредусмотренные работы, нарушение логистики поставок материалов — все это не позволило сдать объект в срок. Завершить строительство арены планируется в 2022 году. 

Ранее сообщалось об установке площадок ГТО в рамках программы "Демография"

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#Общество#Новосибирская область#Сергей Ахапов#Спортивные объекты#Стадионы
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