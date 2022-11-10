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Новый ЛДС в Новосибирске загородили деревьями – что еще нового на арене

Сегодня, 01:57
Фото: atas.info
ЛДС обещают открыть к концу декабря-2022

В Новосибирске завершено благоустройство территории у нового ЛДС

Прилегающую территорию к Ледовому дворцу спорта благоустроили, о чем рассказали в правительстве Новосибирской области.

По сообщению регионального правительства, на стройплощадке уже завершили благоустройство территории вокруг ЛДС. Подрядчик «ЭлинАльфа» уложил асфальт, посадил деревья и кустарники.

Ледовую арену подключили к инженерным сетям. Отделочные работы также выходят на финишную прямую. Внутри уже смонтированы кресла на трибунах.

Скоро рабочие приступят к нанесению разметки на хоккейное поле. Напомним, что ЛДС «Новосибирск-арена» обещают ввести в эксплуатацию к 25 декабря 2022 года. Открытие приурочат к старту праздничной программы «Новосибирск – Новогодняя столица России». 

Читайте также о том, как парк возле нового новосибирского ЛДС начали украшать новогодними декорациями. В парке уже установили гигантские инсталляции в форме елочных игрушек и соорудили огромный хештег - #НСК2023. 

#Эмилия Губарева#Общество#ЛДС#Новосибирск
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