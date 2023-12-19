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Безработица

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Новосибирцы стали чаще находить работу
19 декабря 2023, 12:10
Главное из Прямой линии с Владимиром Путиным за первый час
14 декабря Владимир Путин проводит Прямую линию. В режиме онлайн-трансляции он отвечает на вопросы граждан, в том числе журналистов. Atas.Info сделал подборку важных заявлений за первый час.
14 декабря 2023, 10:16
Безработных стало меньше в Новосибирской области
Число безработных в Новосибирской области уменьшилось на 3,6 тысячи человек, о чем свидетельствует статистика Минтруда региона.
16 ноября 2023, 02:31
Безработные в Новосибирске могут получать больше денег
11 мая 2023, 11:41
2022
В Новосибирской области стало меньше безработных
По сравнению с началом 2022 года число ищущих работу граждан снизилось с 26 тысяч в январе до 13 тысяч а ноябре.
24 ноября 2022, 11:08

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