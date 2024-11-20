Новосибирская область выполнила целевые показатели нацпроекта «Демография»

Posted 20 ноября, 09:20
Published 20 ноября, 09:20
Modified 20 ноября, 09:22
Updated 20 ноября, 09:22
Как отметил вице-губернатор региона Константин Хальзов, завершается реализация национального проекта «Демография» в 2024 году. Этот проект затрагивает различные области, такие как поддержка семей при рождении детей, модернизация службы занятости, создание условий для работы местных жителей, забота о здоровье и улучшение качества жизни пожилых людей. НСО каждый год входит в список регионов РФ, где успешно осуществляются все запланированные мероприятия.
Показатели работ Новосибирской области по созданию инфраструктуры для долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами использовались при разработке федеральной модели системы долговременного ухода в рамках проекта «Старшее поколение». В области открыты 54 пункта проката реабилитационного оборудования, 54 школы по уходу за родственниками, 22 отделения дневного пребывания для пожилых, 66 клубов дл активного образа жизни, а также эффективно функционируют выездные команды специалистов.
В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» предусмотрены три региональные программы: дополнительная помощь молодым семьям при рождении ребенка, сертификат на получение материнского капитала и ежемесячные выплаты для семей с третьим или последующими детьми до трех лет.
С 2023 года будет предоставляться единое пособие семьям с детьми до 17 лет. Благодаря поддержке семей при рождении детей количество многодетных семей увеличилось: в 2024 году было 47 332 таких семьи, в 2021 году — 39 945. Сегодня в многодетных семьях проживают 155 тысяч детей, что составляет 26% от общего числа детей, добавила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.
В рамках проекта «Содействие занятости» была создана система краткосрочного обучения и переобучения взрослых по востребованным на рынке труда навыкам. В этот перечень включено 166 видов специальностей. С начала 2024 года более 1,8 тысяч человек прошли обучение за счет федерального бюджета. Модернизированы центры занятости населения, также открыты новые центры в Дзержинском и Советском районах Новосибирска и в Искитиме. Министр подчеркнула, что уровень безработицы находится на исторически низком уровне — 0,5% от общего числа трудоспособного населения.
В заключение пресс-конференции Константин Хальзов напомнил о том, что с 2025 года национальный проект «Демография» сменится на проект «Семья» по указанию Президента РФ. Некоторые инициативы, связанные со здоровым образом жизни и спортом, будут включены в проект «Продолжительная и активная жизнь». Бесплатное обучение также станет частью нового проекта «Кадры».