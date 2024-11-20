Новосибирская область выполнила целевые показатели нацпроекта «Демография»

В рамках проекта «Содействие занятости» была создана система краткосрочного обучения и переобучения взрослых по востребованным на рынке труда навыкам. В этот перечень включено 166 видов специальностей. С начала 2024 года более 1,8 тысяч человек прошли обучение за счет федерального бюджета. Модернизированы центры занятости населения, также открыты новые центры в Дзержинском и Советском районах Новосибирска и в Искитиме. Министр подчеркнула, что уровень безработицы находится на исторически низком уровне — 0,5% от общего числа трудоспособного населения.