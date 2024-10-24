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Posted 24 октября, 10:44

Published 24 октября, 10:44

Modified 24 октября, 11:17

Updated 24 октября, 11:17

Машины многодетным начали выдавать в Новосибирской области в 2012 году

Многодетным семьям Новосибирской области вручили 60 машин в Год семьи

24 октября 2024, 10:44
Фото: nso.ru
Машины многодетным начали выдавать в Новосибирской области в 2012 году
С начала действия такой региональной программы поддержки многодетные уже получили почти 200 машин, сообщили в региональном правительстве.

24 октября прошла заключительная в текущем году церемония вручения ключей от автомобилей многодетным родителям с семью и более детьми, а также семьям, принявшим на воспитание детей из Луганской Народной Республики. Традиция вручать машины семьям, в которых воспитываются 7 и более детей, появилась по инициативе общественных организаций и при поддержке губернатора и правительства Новосибирской области в 2012 году.

«В регионе сохраняется тенденция к увеличению многодетных семей: в настоящее время из 45,5 тысяч многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения Новосибирской области, в 529 семьях воспитываются семь и более детей. Начиная с 2012 года автомобили вручены 197 многодетным семьям», — рассказал о региональной мере поддержки заместитель губернатора Константин Хальзов.

В 2024 году, объявленному президентом Российской Федерации Годом семьи, в регионе обладателями новых автомобилей стали 60 многодетных родителей (для сравнения, в 2023 году — 25 семей). Нововведение этого года — вручение ключей от машин, наряду с многодетными родителями, семьям, принявшим на воспитание детей из Луганской Народной Республики.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобили#Поддержка#Многодетные семьи
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