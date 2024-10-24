Многодетным семьям Новосибирской области вручили 60 машин в Год семьи

24 октября прошла заключительная в текущем году церемония вручения ключей от автомобилей многодетным родителям с семью и более детьми, а также семьям, принявшим на воспитание детей из Луганской Народной Республики. Традиция вручать машины семьям, в которых воспитываются 7 и более детей, появилась по инициативе общественных организаций и при поддержке губернатора и правительства Новосибирской области в 2012 году.