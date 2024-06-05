Многодетных родителей наградили в Новосибирской области

Также есть награда для пап. Знак отличия «Отцовская слава» получил Михаил Блынский, который живет в Искитимском районе. Эту награду придумали в 2013 году: до сегодняшнего дня ее получили 19 отцов, которые занимаются воспитанием трех и более детей в одиночку.