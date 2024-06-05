Многодетных родителей наградили в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Многодетных родителей становится все больше в регионе. Сейчас в НСО проживает 47 тысяч семей, у которых родилось около 160 тысяч ребятишек.
Знак отличия «За материнскую доблесть» получили 16 матерей. Интересно, что эту награду получили 1 323 родительниц, в период с 2008 года.
Также есть награда для пап. Знак отличия «Отцовская слава» получил Михаил Блынский, который живет в Искитимском районе. Эту награду придумали в 2013 году: до сегодняшнего дня ее получили 19 отцов, которые занимаются воспитанием трех и более детей в одиночку.
Отметим, что Новосибирская область активно поддерживает семьи с детьми. В области реализована 21 такая мера. Родителям помогают деньгами и даже автомобилем, который уж точно пригодится семьям. Кроме того, многодетным компенсируют коммунальные услуги, плату за жилье и прочие расходы.