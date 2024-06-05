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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Родителям вручили знак отличия

Многодетных родителей наградили в Новосибирской области

5 июня 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney
Родителям вручили знак отличия
Многодетные семьи удостоили знаками отличия «За материнскую доблесть» и «Отцовская слава» за заслуги в воспитании детей, а также сохранения семейных ценностей: церемония прошла 5 июня в правительстве Новосибирской области, а награды родителям вручал замгубернатора Сергея Нелюбов.

Многодетных родителей становится все больше в регионе. Сейчас в НСО проживает 47 тысяч семей, у которых родилось около 160 тысяч ребятишек.

Знак отличия «За материнскую доблесть» получили 16 матерей. Интересно, что эту награду получили 1 323 родительниц, в период с 2008 года.

Также есть награда для пап. Знак отличия «Отцовская слава» получил Михаил Блынский, который живет в Искитимском районе. Эту награду придумали в 2013 году: до сегодняшнего дня ее получили 19 отцов, которые занимаются воспитанием трех и более детей в одиночку.

Отметим, что Новосибирская область активно поддерживает семьи с детьми. В области реализована 21 такая мера. Родителям помогают деньгами и даже автомобилем, который уж точно пригодится семьям. Кроме того, многодетным компенсируют коммунальные услуги, плату за жилье и прочие расходы.

Семьям с детьми окажут поддержку в Год семьи в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Награда#Россия#Правительство#Семья#Многодетные семьи
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