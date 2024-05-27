Семьям с детьми окажут поддержку в Год семьи в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В правительстве Новосибирской области в понедельник, 27 мая, на оперативном совещании обсудили меры по поддержке семей с детьми. Первый заместитель губернатора Юрий Петухов напомнил, что в регионе в Год семьи продолжается реализация соответствующих мероприятий.
По словам Петухова, для обеспечения финансовой стабильности семей с детьми в регионе предусмотрена 21 мера поддержки. Сейчас ими пользуется около 120 тысяч семей. Глава министерства труда и социального развития области Елена Бахарева добавила, что следствием этого стало увеличение числа многодетных семей.
В настоящий момент в 47 тысячах таких семей воспитывается 155 тысяч детей: это 26% от всего количества проживающих в регионе несовершеннолетних.
С 1 мая текущего года многодетным компенсируются не только коммунальные услуги, но и квартплата. Кроме того, семьям с семью и более детьми предоставляется квартплата, многодетным родителям первоклассников и студентов вузов выдаются пособия.
Помощь в трудоустройстве оказано 2226 многодетным гражданам с несовершеннолетними детьми, уточнили в пресс-службе правительства региона.