atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Семьям с детьми окажут поддержку в Год семьи в Новосибирской области

Семьям с детьми окажут поддержку в Год семьи в Новосибирской области

27 мая 2024, 08:07
Фото: 1MI
В Новосибирской области обсудили актуальные меры по поддержке семей с детьми, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства.

В правительстве Новосибирской области в понедельник, 27 мая, на оперативном совещании обсудили меры по поддержке семей с детьми. Первый заместитель губернатора Юрий Петухов напомнил, что в регионе в Год семьи продолжается реализация соответствующих мероприятий.

По словам Петухова, для обеспечения финансовой стабильности семей с детьми в регионе предусмотрена 21 мера поддержки. Сейчас ими пользуется около 120 тысяч семей. Глава министерства труда и социального развития области Елена Бахарева добавила, что следствием этого стало увеличение числа многодетных семей.

В настоящий момент в 47 тысячах таких семей воспитывается 155 тысяч детей: это 26% от всего количества проживающих в регионе несовершеннолетних.

С 1 мая текущего года многодетным компенсируются не только коммунальные услуги, но и квартплата. Кроме того, семьям с семью и более детьми предоставляется квартплата, многодетным родителям первоклассников и студентов вузов выдаются пособия.

Помощь в трудоустройстве оказано 2226 многодетным гражданам с несовершеннолетними детьми, уточнили в пресс-службе правительства региона.

Читайте также:
«Солнечная» девочка из Новосибирска поехала на соревнования благодаря подписчикамСемь бельчат упали с деревьев во время сильного ветра в НовосибирскеПервые подберезовики находят грибники в лесах Новосибирской области
#Юрий Фомиченко#Общество#Многодетные семьи#Финансовая поддержка#Семьи с детьми
Подпишитесь
Нападающие на детей школьники-мигранты из Новосибирска заинтересовали главу СКР
Сегодня, 03:18
Появилось видео лобового ДТП грузовиков с легковушкой в Новосибирской области
Сегодня, 04:47
11 млн с «Пушкинских карт» украли мошенники в Новосибирске
Сегодня, 03:57
266 млн за воду и тепло «забыли» оплатить поставщикам в Новосибирской области
Сегодня, 02:34
Дожди, грозы и ветер: в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение
Вчера, 13:44
Фотографироваться с цветущими яблонями на набережной бросились новосибирцы
Вчера, 06:18
"