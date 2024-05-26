Семь бельчат упали с деревьев во время сильного ветра в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Во время сильного ветра в Новосибирске, из гнез выпали бельчата. Произошло это в разных местах.
Молодых животных приютила волонтер Алиса. Не все малыши еще прозрели, а ей уже предстоит их выкармливать, рассказали в волонтерской группе «БЕЛКОСПАС. Помощь белкам».
Подобными проблемами занимается специализированный Центр реабилитации. Волонтеры уже знают, как обращаться с такими хвостатыми гостями. По возможности они стараются вернуть зверят в природу.