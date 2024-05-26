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Белки в безопасности

Семь бельчат упали с деревьев во время сильного ветра в Новосибирске

26 мая 2024, 10:51
Фото: БЕЛКОСПАС.Помощь белкам/ВКонтакте
Белки в безопасности
В Новосибирске волонтеры рассказали о спасении бельчат, которые упали с деревьев во время ветра.

Во время сильного ветра в Новосибирске, из гнез выпали бельчата. Произошло это в разных местах.

Молодых животных приютила волонтер Алиса. Не все малыши еще прозрели, а ей уже предстоит их выкармливать, рассказали в волонтерской группе «БЕЛКОСПАС. Помощь белкам».

Подобными проблемами занимается специализированный Центр реабилитации. Волонтеры уже знают, как обращаться с такими хвостатыми гостями. По возможности они стараются вернуть зверят в природу.

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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Погода#Животные#Природа#Ветер#Белка
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