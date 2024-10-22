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Posted 22 октября, 09:59

Published 22 октября, 09:59

Modified 22 октября, 10:01

Updated 22 октября, 10:01

Семьи улучшают жилищные условия

30 тысяч многодетных семей региона улучшили жилищные условия по нацпроекту

22 октября 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney
Семьи улучшают жилищные условия
Одной из популярных мер проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» — областной семейный капитал, сообщает правительство Новосибирской области.

По данным зама начальника управления организации социальных выплат регионального Минтруда Дмитрия Радича, правительством НСО сформирована комплексная система мер финансовой поддержки семей с детьми разных возрастных категорий. Ей воспользовались уже более 30 тысяч новосибирцев.

Весьма востребованной мерой является областной семейный капитал, который на данный момент составляет более 146 тысяч рублей и ежегодно увеличивается. Основными направлениями использования денег из сертификата являются улучшение жилищных условий, покупка автомобилей, а также оплата образования детей в школах и приобретение компьютеров.

Например, семья из Колыванского района, где растут две дочери и сын, потратила средства от семейного капитала на улучшение условий проживания: они заменили крышу, установили водостоки, а также построили крыльцо. Узнать все подробности о программах поддержки семей с детьми можно на сайте министерства занятости и социального развития Новосибирской области.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Правительство#Семья#Многодетные семьи
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