30 тысяч многодетных семей региона улучшили жилищные условия по нацпроекту

Posted 22 октября, 09:59
Published 22 октября, 09:59
Modified 22 октября, 10:01
Updated 22 октября, 10:01
По данным зама начальника управления организации социальных выплат регионального Минтруда Дмитрия Радича, правительством НСО сформирована комплексная система мер финансовой поддержки семей с детьми разных возрастных категорий. Ей воспользовались уже более 30 тысяч новосибирцев.
Весьма востребованной мерой является областной семейный капитал, который на данный момент составляет более 146 тысяч рублей и ежегодно увеличивается. Основными направлениями использования денег из сертификата являются улучшение жилищных условий, покупка автомобилей, а также оплата образования детей в школах и приобретение компьютеров.
Например, семья из Колыванского района, где растут две дочери и сын, потратила средства от семейного капитала на улучшение условий проживания: они заменили крышу, установили водостоки, а также построили крыльцо. Узнать все подробности о программах поддержки семей с детьми можно на сайте министерства занятости и социального развития Новосибирской области.