30 тысяч многодетных семей региона улучшили жилищные условия по нацпроекту

Например, семья из Колыванского района, где растут две дочери и сын, потратила средства от семейного капитала на улучшение условий проживания: они заменили крышу, установили водостоки, а также построили крыльцо. Узнать все подробности о программах поддержки семей с детьми можно на сайте министерства занятости и социального развития Новосибирской области.