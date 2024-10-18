atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 05:48

Published 18 октября, 05:48

Modified 18 октября, 05:50

Updated 18 октября, 05:50

Пользоваться цифровым удостоверением очень просто

Цифровое удостоверение упростит многодетным семьям доступ к соцуслугам

18 октября 2024, 05:48
Фото: nso.ru
Пользоваться цифровым удостоверением очень просто
В Новосибирской области для упрощения доступа к социальным услугам и льготам семьям с тремя и более детьми теперь доступны цифровые удостоверения. Работа ведется правительством региона в рамках федерального проекта «Государство для людей» и внедрения стандартов клиентоцентричности.

По словам заместителя министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирины Савельевой, для получения удостоверения у родителей и детей из многодетной семьи должна быть подтверждённая учетная запись и статус члена многодетной семьи. Цифровой документ содержит QR-код и отображается в разделе «Документы»/«Семья и дети» в личном кабинете на портале Госуслуг и в мобильном приложении. Создание новых электронных форматов и процесс перехода на них соответствуют реализации национальной цели «Цифровая трансформация».

«Электронные форматы документов более удобны. Если бумажное удостоверение, как правило, получает один из родителей, то цифровым могут воспользоваться мама и папа, и дети одновременно. QR-код можно сохранить в телефонах и демонстрировать при необходимости. При этом семья по-прежнему может оформить и бумажное удостоверение. Также есть возможность скачать электронное удостоверение в виде файла. За две недели работы сервиса более двух тысяч жителей региона получили цифровые удостоверения в личных кабинетах на портале Госуслуг», — отметила Ирина Савельева.

Цифровое удостоверение упрощает получение льгот в различных учреждениях. Например, при бесплатном, льготном посещении учреждений культуры, спорта.

Сервис уже доступен в музеях, театрах, дворцах культуры не только Новосибирска, но и в районах области. Для удобства разработан сайт на котором представлен полный список учреждений, где можно получить необходимые услуги, предъявив цифровое удостоверение. До конца года сервис работает в пилотном режиме. Постепенно перечень льгот, доступных по электронным удостоверениям, будет расширяться. Подробную информацию по услуге можно получить по номеру 110.

Многодетных родителей наградили в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Льготы для многодетных в Новосибирской области смогут получить только граждане РоссииГубернатор Травников вручил многодетным женщинам знаки «За материнскую доблесть»Более 54 тысяч многодетных семей получили сертификат на областной семейный капитал
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Льготы#Цифровизация#Многодетные семьи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика