Цифровое удостоверение упростит многодетным семьям доступ к соцуслугам

Posted 18 октября, 05:48
Published 18 октября, 05:48
Modified 18 октября, 05:50
Updated 18 октября, 05:50
По словам заместителя министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирины Савельевой, для получения удостоверения у родителей и детей из многодетной семьи должна быть подтверждённая учетная запись и статус члена многодетной семьи. Цифровой документ содержит QR-код и отображается в разделе «Документы»/«Семья и дети» в личном кабинете на портале Госуслуг и в мобильном приложении. Создание новых электронных форматов и процесс перехода на них соответствуют реализации национальной цели «Цифровая трансформация».
«Электронные форматы документов более удобны. Если бумажное удостоверение, как правило, получает один из родителей, то цифровым могут воспользоваться мама и папа, и дети одновременно. QR-код можно сохранить в телефонах и демонстрировать при необходимости. При этом семья по-прежнему может оформить и бумажное удостоверение. Также есть возможность скачать электронное удостоверение в виде файла. За две недели работы сервиса более двух тысяч жителей региона получили цифровые удостоверения в личных кабинетах на портале Госуслуг», — отметила Ирина Савельева.
Цифровое удостоверение упрощает получение льгот в различных учреждениях. Например, при бесплатном, льготном посещении учреждений культуры, спорта.
Сервис уже доступен в музеях, театрах, дворцах культуры не только Новосибирска, но и в районах области. Для удобства разработан сайт на котором представлен полный список учреждений, где можно получить необходимые услуги, предъявив цифровое удостоверение. До конца года сервис работает в пилотном режиме. Постепенно перечень льгот, доступных по электронным удостоверениям, будет расширяться. Подробную информацию по услуге можно получить по номеру 110.