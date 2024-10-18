Цифровое удостоверение упростит многодетным семьям доступ к соцуслугам

Сервис уже доступен в музеях, театрах, дворцах культуры не только Новосибирска, но и в районах области. Для удобства разработан сайт на котором представлен полный список учреждений, где можно получить необходимые услуги, предъявив цифровое удостоверение. До конца года сервис работает в пилотном режиме. Постепенно перечень льгот, доступных по электронным удостоверениям, будет расширяться. Подробную информацию по услуге можно получить по номеру 110.