Льготы для многодетных в Новосибирской области смогут получить только граждане России

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Губернатор Андрей Травников одобрил изменения в региональное законодательство, которые уточнят требования к претендующими на статус многодетной семьи. Все члены должны быть гражданами России, тогда как ранее для получения такого статуса и соответственно, выплат и пособий из бюджета, российским гражданством мог обладать только один член семьи.
Параллельно с изменением условий предоставления статуса планируется расширить перечень мер социальной поддержки. В частности, многодетным будут компенсировать расходы на оплату жилья, будет предусмотрена выплата на приобретение канцелярских принадлежностей для школьников, первоочередная помощь в рамках социального контракта.
В ближайшее время законопроект будет внесен в региональное Заксобрание.