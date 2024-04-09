Льготы для многодетных в Новосибирской области смогут получить только граждане России

Губернатор Андрей Травников одобрил изменения в региональное законодательство, которые уточнят требования к претендующими на статус многодетной семьи. Все члены должны быть гражданами России, тогда как ранее для получения такого статуса и соответственно, выплат и пособий из бюджета, российским гражданством мог обладать только один член семьи.