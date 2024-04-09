atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

Сейчас для получения пособий гражданином России достаточно быть только одному члену семьи

Льготы для многодетных в Новосибирской области смогут получить только граждане России

9 апреля 2024, 03:18
Фото: Изображение Midjourney
Сейчас для получения пособий гражданином России достаточно быть только одному члену семьи
Региональное правительство подготовило законопроект, согласно которому статус многодетной семьи можно получить только при наличии у всех членов семьи российского гражданства

Губернатор Андрей Травников одобрил изменения в региональное законодательство, которые уточнят требования к претендующими на статус многодетной семьи. Все члены должны быть гражданами России, тогда как ранее для получения такого статуса и соответственно, выплат и пособий из бюджета, российским гражданством мог обладать только один член семьи.

Параллельно с изменением условий предоставления статуса планируется расширить перечень мер социальной поддержки. В частности, многодетным будут компенсировать расходы на оплату жилья, будет предусмотрена выплата на приобретение канцелярских принадлежностей для школьников, первоочередная помощь в рамках социального контракта.

В ближайшее время законопроект будет внесен в региональное Заксобрание.

Читайте также:
Новосибирцы требуют у мэрии списать долг у многодетной материЧисло многодетных семей растёт в Новосибирской области благодаря господдержкеКакие пособия могут получить беременные сибирячки — ответ СФР
#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Закон#Пособия#Изменения#Многодетные семьи
Подпишитесь
В Новосибирской области уровень воды в реках превысил критическую отметку
Вчера, 05:17
Вице-мэр Терешкова ответила раскритиковавшему Новосибирск Артемию Лебедеву
Вчера, 14:57
Кипяток разлился в центре Новосибирска — люди снова остались без отопления
Вчера, 10:54
В центре Новосибирска толпа с флагом Израиля устроила нелегальные бои
Вчера, 08:40
В Новосибирской области возросло число ДТП с автобусами
Вчера, 06:57
Не дадим отравить «Жемчужину Сибири»: в Новосибирске митингуют в защиту озера
Вчера, 04:48
"