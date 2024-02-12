Число многодетных семей растёт в Новосибирской области благодаря господдержке

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:46
Updated Сегодня, 04:46
По словам Елены Бахаревой, объём средств, направленных из консолидированного бюджета Новосибирской области на социальную поддержку семей с детьми, в 2023 году составил без малого 73 миллиарда рублей. Кроме финансовой поддержки, структуры регионального правительства помогают родителям и с устройством на работу. При содействии центров занятости в 2023 году трудоустроились 9 609 человек, имеющих несовершеннолетних детей.
Глава региона напомнил о том, что в последние годы Президентом России принято немало решений, направленных на помощь семьям с детьми.
«Всё это привело к появлению беспрецедентной системы государственной поддержки семей с детьми. Президентом подписан Указ, который рекомендовал органам власти субъектов Российской Федерации в Год семьи рассмотреть, какие дополнительные меры в отношении, в частности, многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей, можно принять», − поручил Андрей Травников.
Сегодня в Новосибирской области живут более 280 тысяч семей с детьми, воспитывающих 587 тысяч детей.
Министерством труда и социального развития предоставляется 21 региональная мера поддержки, получателями которых являются 120 тыс. семей.
Одним из результатов поддержки семей при рождении детей стало увеличение количества многодетных семей. Сегодня в регионе в 47 тысячах многодетных семей проживают 155 тысяч детей (а это 26% от общей численности детей). В 2023 доля третьих и последующих детей составила около 29%.