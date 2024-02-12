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В регионе действуют десятки различных мер поддержки семей с детьми

Число многодетных семей растёт в Новосибирской области благодаря господдержке

12 февраля 2024, 04:44
В регионе действуют десятки различных мер поддержки семей с детьми
Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона. С докладом о поддержке семей с детьми в Новосибирской области выступила министр труда и социального развития Елена Бахарева

По словам Елены Бахаревой, объём средств, направленных из консолидированного бюджета Новосибирской области на социальную поддержку семей с детьми, в 2023 году составил без малого 73 миллиарда рублей. Кроме финансовой поддержки, структуры регионального правительства помогают родителям и с устройством на работу. При содействии центров занятости в 2023 году трудоустроились 9 609 человек, имеющих несовершеннолетних детей.

Глава региона напомнил о том, что в последние годы Президентом России принято немало решений, направленных на помощь семьям с детьми.

«Всё это привело к появлению беспрецедентной системы государственной поддержки семей с детьми. Президентом подписан Указ, который рекомендовал органам власти субъектов Российской Федерации в Год семьи рассмотреть, какие дополнительные меры в отношении, в частности, многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей, можно принять», − поручил Андрей Травников.

Сегодня в Новосибирской области живут более 280 тысяч семей с детьми, воспитывающих 587 тысяч детей.

Министерством труда и социального развития предоставляется 21 региональная мера поддержки, получателями которых являются 120 тыс. семей.

Одним из результатов поддержки семей при рождении детей стало увеличение количества многодетных семей. Сегодня в регионе в 47 тысячах многодетных семей проживают 155 тысяч детей (а это 26% от общей численности детей). В 2023 доля третьих и последующих детей составила около 29%.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Поддержка#Многодетные семьи
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