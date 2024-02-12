Число многодетных семей растёт в Новосибирской области благодаря господдержке

По словам Елены Бахаревой, объём средств, направленных из консолидированного бюджета Новосибирской области на социальную поддержку семей с детьми, в 2023 году составил без малого 73 миллиарда рублей. Кроме финансовой поддержки, структуры регионального правительства помогают родителям и с устройством на работу. При содействии центров занятости в 2023 году трудоустроились 9 609 человек, имеющих несовершеннолетних детей.