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Published Сегодня, 12:27

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«Особые» дети получают свободу творческого самовыражения

«Делает личность»: в Новосибирске создали «Мастерскую сказок» для детей-инвалидов

1 февраля 2024, 12:27
Фото: Константин Кутузов / ЧС-Инфо
«Особые» дети получают свободу творческого самовыражения

В Новосибирске детям-инвалидам помогают адаптироваться с помощью сказок

В Новосибирске уже полтора года работает «Мастерская сказок» на базе клуба «Взрослые дети». Благодаря проекту писателя Владимира Косарева дети-инвалиды адаптируются в социуме и развиваются как творческие личности.

Сначала Владимир Косарев пришел в клуб в рамках творческой встречи, на которой рассказал о творческом процессе написания сказок. В итоге было принято решение о создании литературной студии для работы с «особыми» детьми.

«Сначала я писал сказки для своей дочки. Теперь ей это уже неинтересно, но мне по-прежнему нравится этот жанр. Благодаря нему ребенок впервые познает мир. Сказка воспитывает, создает личность и будит фантазию», — рассказал Владимир Косарев «ЧС-Инфо».
Владимир Косарев считает сказку способом формирования личностиВладимир Косарев считает сказку способом формирования личности
Владимир Косарев считает сказку способом формирования личности
Фото: Константин Кутузов / ЧС-Инфо

На занятиях дети узнают про основные приемы создания и развития сказочного сюжета, а также литературоведческие подходы к персонажам. Кроме того, им дают творческие задания. Благодаря активности ребят клуб «Взрослые дети» выпустил свой первый сборник сказок.

В проекте нет ограничений по возрасту. Семнадцатилетний Михаил ходит в клуб с 2020 года и буквально прикипел душой к сказкам. Например, сейчас он сочиняет историю про инструменты для художественного творчества.

«Я веду мастер-классы по различным видам рисования. Участвовал в проекте „Особый волонтер“ в Доме ветеранов. Играю в спектакле — например, „Последняя невеста Змея Горыныча“. Мне очень нравится сюда ходить. В будущем хотел бы здесь работать», — рассказал подросток.
Михаил выражает себя через рисование и актерскую игруМихаил выражает себя через рисование и актерскую игру
Михаил выражает себя через рисование и актерскую игру
Фото: Константин Кутузов / ЧС-Инфо

Творчески раскрываются и четырнадцатилетние двойняшки Агата, и Арина. Агата пишет фанфики по творчеству Джоан Роулинг и Дмитрия Емца, а также игре «Клуб романтики. Секрет небес». В будущем хочет стать переводчиком с английского и китайского. Ее сестра больше симпатизирует музыке.

«Немного играю на фортепиано, сейчас тянет на вокал. Знаете, я как-то устарела со своими вкусами. Всем нравится поп, а мне, например, нравится Лариса Долина. Уже на два концерта ходила. Первый концерт, на который я пошла именно из-за нее, был „100 лет российского джаза“. Здесь мне нравится то, что ты можешь написать о человеке в совершенно других условиях и адаптировать его к ним», — поделилась впечатлениями девочка.
Агата и Арина имеют разные взгляды на творчествоАгата и Арина имеют разные взгляды на творчество
Агата и Арина имеют разные взгляды на творчество
Фото: Константин Кутузов / ЧС-Инфо

Проект Владимира Косарева уже оценили профессионалы и общественники. В 2023 году Всероссийская ассоциация родителей детей-инвалидов присудила Мастерской сказок титул «лучшей педагогической практики».

Напомним, что самым неоднозначным проектом 2023 года стал криминальный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Atas.Info попытался разобраться в его влиянии на новосибирских подростков.

Дети делят асфальт: как «Слово пацана» повлиял на новосибирских подростков
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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Проект#Александр Ляхов#Инвалиды
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