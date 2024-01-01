Мультфильмы об известных земляках снимут в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Мультфильмы об известных новосибирцах, созданные подростками от 12 до 16 лет, будут представлены на итоговом фестивале летом в Новосибирской областной молодежной библиотеке. Работа будет идти на базе мультипликационных студий, открытых при местных библиотеках, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова куратора проекта Натальи Бычковой.
Сейчас в пяти студиях, занятых в проекте, идет обучение подростков в возрасте от 12 до 16 лет, которых для участия в проекте отобрали на конкурсной основе Второй отбор запланирован в марте следующего года. Предполагается, что в проекте будут участвовать 3,4 тысячи школьников. Среди героев будущих мультипликационных лент — архитектор Андрей Крячков, работавший в Томске и Новосибирске, писатель Михаил Щукин, летчик-ас Захар Сорокин, который во время Второй мировой войны продолжал летать на истребителе после того, как лишился ног, художник Петр Мартыненко и биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов.