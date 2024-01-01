Мультфильмы об известных земляках снимут в Новосибирске

Сейчас в пяти студиях, занятых в проекте, идет обучение подростков в возрасте от 12 до 16 лет, которых для участия в проекте отобрали на конкурсной основе Второй отбор запланирован в марте следующего года. Предполагается, что в проекте будут участвовать 3,4 тысячи школьников. Среди героев будущих мультипликационных лент — архитектор Андрей Крячков, работавший в Томске и Новосибирске, писатель Михаил Щукин, летчик-ас Захар Сорокин, который во время Второй мировой войны продолжал летать на истребителе после того, как лишился ног, художник Петр Мартыненко и биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов.