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Мурал с персонажами японских мультфильмов Миядзаки появился в Новосибирске

Мурал с персонажами японских мультфильмов Миядзаки появился в Новосибирске

24 ноября 2023, 04:21
Фото: Ростислав Нетисов / nsknews.info
На стене дома на улице Толстого в Новосибирске появился мурал с героями из мультфильмов студии Ghibli,.

На стене жилого дома в Новосибирске, на улице Толстого, был создан мурал с персонажами из японских мультфильмов студии Ghibli. Работы были выполнены художницами Анастасией Латынцевой и Татьяной Колосовой.

Основной элемент этой композиции — Тоторо, известное мохнатое существо из фильма «Мой сосед Тоторо», которое является символом студии Ghibli, творением знаменитого японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. Его сопровождают Средний Тоторо с голубой шерстью и Котобус из того же мультфильма. Также в работе присутствуют дракон и поезд из фильма «Унесённые призраками». Кроме того, художницы нарисовали сказочный замок.

Фото: Ростислав Нетисов / nsknews.info

Общая стоимость работы составила 10 тысяч рублей, половину из которых оплатили жители самого дома на улице Толстого, чтобы видеть мурал из своих окон. Также художницы оставили специальное место для расклейщиков объявлений, чтобы не портить рисунок, сообщают «Новосибирские новости».

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#Новосибирск#Эмилия Губарева#Граффити#Мурал#Рисунки
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