Мурал с персонажами японских мультфильмов Миядзаки появился в Новосибирске

Основной элемент этой композиции — Тоторо, известное мохнатое существо из фильма «Мой сосед Тоторо», которое является символом студии Ghibli, творением знаменитого японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. Его сопровождают Средний Тоторо с голубой шерстью и Котобус из того же мультфильма. Также в работе присутствуют дракон и поезд из фильма «Унесённые призраками». Кроме того, художницы нарисовали сказочный замок.