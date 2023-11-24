Мурал с персонажами японских мультфильмов Миядзаки появился в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
На стене жилого дома в Новосибирске, на улице Толстого, был создан мурал с персонажами из японских мультфильмов студии Ghibli. Работы были выполнены художницами Анастасией Латынцевой и Татьяной Колосовой.
Основной элемент этой композиции — Тоторо, известное мохнатое существо из фильма «Мой сосед Тоторо», которое является символом студии Ghibli, творением знаменитого японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. Его сопровождают Средний Тоторо с голубой шерстью и Котобус из того же мультфильма. Также в работе присутствуют дракон и поезд из фильма «Унесённые призраками». Кроме того, художницы нарисовали сказочный замок.
Общая стоимость работы составила 10 тысяч рублей, половину из которых оплатили жители самого дома на улице Толстого, чтобы видеть мурал из своих окон. Также художницы оставили специальное место для расклейщиков объявлений, чтобы не портить рисунок, сообщают «Новосибирские новости».