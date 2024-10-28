Мультфильм

Куда сходить с ребенком на каникулах: афиша детских мероприятий в Новосибирске

Осенние каникулы — это отличная возможность провести время с детьми и окунуться в мир приключений и волшебства. В Новосибирске в это время проходит множество интересных мероприятий, которые порадуют как маленьких, так и взрослых зрителей.