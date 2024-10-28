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2024
Куда сходить с ребенком на каникулах: афиша детских мероприятий в Новосибирске
Осенние каникулы — это отличная возможность провести время с детьми и окунуться в мир приключений и волшебства. В Новосибирске в это время проходит множество интересных мероприятий, которые порадуют как маленьких, так и взрослых зрителей.
28 октября, 00:17
Детский YouTube заблокирован: где теперь смотреть мультфильмы?
Дети остались без возможности смотреть мультики из-за блокировки YouTube, но все же есть несколько сервисов, где можно найти фильмы, как бесплатные, так и платные.
12 августа, 10:22
Тест. Эти советские мультики смотрел каждый — сможете угадать хотя бы 7/8?
Советские мультфильмы — это настоящая сокровищница детства для многих поколений. Яркие персонажи, мудрые и смешные диалоги оставили неизгладимый след в наших сердцах. Но сможете ли вы вспомнить самые запоминающиеся фразы из любимых мультфильмов. Проверьте себя!
10 июля, 05:41
Мультфильм «Головоломка 2» 2024: что поразило и разочаровало зрителей после премьеры
12 июня 2024 года студия Pixar представила мультфильм «Головоломка 2» (6+): рассказываем, чем впечатляет и разочаровывает новая часть.
25 июня, 06:35
Раскрыта дата выхода в кино «Чебурашки-2»: прошлый фильм побил все сборы в России
Вторую часть фильма «Чебурашка» планируют выпустить через два года. О чем будет новая кинокартина, выяснил Atas.info.
28 марта, 11:48
Мультфильмы об известных земляках снимут в Новосибирске
1 января, 06:39
2023
В американском ситкоме «Гриффины» пошутили про Новосибирск
Новая серия американского комедийного сериала «Гриффины» посвящена России. Гером ситкома упомянули в ней Новосибирск.
7 мая 2023, 07:12
Детская киностудия "Поиск" в Академгородке оказалась на грани закрытия
23 февраля 2023, 04:09
В Новосибирске на большой экран выйдет мультфильм «Кот в сапогах 2»
В Новосибирске на большой экран выйдет мультфильм «Кот в сапогах 2»
10 января 2023, 06:21
2022
Мультсериал о легендах Новосибирской области получил президентский грант
28 ноября 2022, 05:41

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