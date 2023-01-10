В Новосибирске на большой экран выйдет мультфильм «Кот в сапогах 2»

Напомним, из-за западных санкций в России в прокат не выпускают иностранные киноновинки. Сейчас в кинотеатрах в основном отечественные фильмы и мультфильмы. Однако «Кот в сапогах 2: Последнее желание» можно посмотреть на больших экранах в Москве и Санкт-Петербурге.