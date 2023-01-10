В Новосибирске на большой экран выйдет мультфильм «Кот в сапогах 2»

Зарубежный мультфильм выйдет в прокат впервые в мегаполисе. Показ состоится в знаменитом кинотеатре, который где уже несколько недель транслирует новый «Аватар».
«Расписание на сеансы откроют на этой неделе. Скорее всего завтра так, как первый показ 12 января. Обещаем отличное качество картинки и дубляжа», - рассказали Atas.info организаторы кинопоказа.
Мультфильм о коте в сапогах – это сюжетная ветка от знаменитой картины «Шрек». В этот раз кот отправится в путешествие, искать Последнее желание, чтобы восстановить все свои девять жизней.
Напомним, из-за западных санкций в России в прокат не выпускают иностранные киноновинки. Сейчас в кинотеатрах в основном отечественные фильмы и мультфильмы. Однако «Кот в сапогах 2: Последнее желание» можно посмотреть на больших экранах в Москве и Санкт-Петербурге.