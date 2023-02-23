Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Детская киностудия "Поиск" находится в бедственном положении из-за отсутствия помещений для занятий и создания мультфильмов. Летом 2022 дом культуры "Звезда" в Академгородке, где располагалась студия, был передан в ведение Минобороны и "Поиск" вынужден был покинуть здание. Только спустя 8 месяцев муниципалитет смог выделить 200 квадратных метров в здании на улице Кутателадзе, однако для нормальной работы студийцев необходимо не менее 1,5 тысяч квадратных метров, сообщила депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.
"Чудовищно несправедливо, что, подойдя к своему 50-летнему юбилею, студия оказалась фактически на грани закрытия, из-за отсутствия нормальных условий существования", - подчеркивает Пинус.
По мнению Натальи Пинус, для сохранения уникального творческого коллектива возможна передача ему помещений в Академгородке, находящихся в областной или федеральной собственности, которые сегодня используются неэффективно.
Например, здание ДК "Юность", где расположен государственный методический центр, который может работать в любом другом районе города. Либо пустующее задние на Арбузова,14, где ранее находился РКЦ Центрального банка, а позже окружной военный суд.
Подходящей площадкой могло бы стать не введенное в эксплуатацию здание Института геологии и минералогии СО РАН по адресу пр. Академика Коптюга, д.3. Денег на ввод в эксплуатацию у института нет, и он готов передать строение в ведение муниципалитета для размещения там студии.
Еще одним вариантом могло бы стать размещение студии на пустующих площадях Технопарка.
Эти предложения Наталья Пинус озвучила в открытом письме губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, в котором просит главу региона взять ситуацию с "Поиском" под личный контроль. Письмо открыто для подписания всем желающим.
Детская киностудия "Поиск" работает в Академгородке с 1973 года. Работа студии получила признание на многочисленных российских и международных фестивалях детского мультипликационного кино, на которых воспитанники получили более 400 дипломов и призов.