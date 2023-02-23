Детская киностудия "Поиск" находится в бедственном положении из-за отсутствия помещений для занятий и создания мультфильмов. Летом 2022 дом культуры "Звезда" в Академгородке, где располагалась студия, был передан в ведение Минобороны и "Поиск" вынужден был покинуть здание. Только спустя 8 месяцев муниципалитет смог выделить 200 квадратных метров в здании на улице Кутателадзе, однако для нормальной работы студийцев необходимо не менее 1,5 тысяч квадратных метров, сообщила депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.