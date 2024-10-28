Куда сходить с ребенком на каникулах: афиша детских мероприятий в Новосибирске

Posted 28 октября, 00:17
Published 28 октября, 00:17
Modified 28 октября, 00:17
Updated 28 октября, 00:17
С 2 ноября по 1 декабря в Новосибирске будет выступать Итальянский цирк с уникальным шоу «Слоны и тигры». Это событие обещает стать настоящим праздником для всей семьи. Под куполом цирка вас ждут захватывающие номера с экзотическими животными: индийскими слонами, тиграми и даже тропическими змеями. Главный дрессировщик Давио Тони покажет, на что способны его питомцы, а яркие трюки канатоходцев и акробатов заставят вас затаить дыхание.
Для любителей кино в Новосибирске идет новая сказка «Огниво», которая будет в прокате до 6 ноября. Этот фильм станет настоящим приключением для детей и взрослых. Главный герой, солдат, находит волшебное огниво и отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти запертую девочку. Яркие спецэффекты и талантливые актеры подарят зрителям незабываемые эмоции.
Для самых маленьких зрителей в кинотеатрах идет мультфильм «Лунтик. Возвращение домой», который будет в прокате до 30 октября. На этот раз пушистый инопланетянин Лунтик вместе с друзьями отправляется на поиски своей мамы, преодолевая множество приключений. Это увлекательное путешествие наполнено добротой и дружбой, что обязательно понравится детям.
Для поклонников классики в кинотеатрах пройдет программа из двух замечательных мультфильмов: «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок». Эти шедевры анимации будут показаны с 28 октября по 9 ноября.
Новосибирский драматический театр приглашает детей на спектакль «Приключения Малыша и Карлсона», который пройдет 31 октября и 3 ноября. Это история о дружбе и приключениях, где Малыш и его новый друг Карлсон вместе решают важные задачи. Спектакль обещает быть ярким и веселым, подходящим для всей семьи.
Театр Глобус приглашает на спектакль «Пряничный домик», который пройдет 30 октября и в ноябре. Это театральная адаптация сказок братьев Гримм, в которой главные герои Ганс и Грета отправляются в удивительное путешествие.
Областной театр кукол предлагает зрителям кукольный спектакль «Собака Пёс», который будет показан 30 октября. Эта трогательная история о бездомном псе, который ищет друзей и дом, затрагивает важные темы дружбы и любви.