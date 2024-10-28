Куда сходить с ребенком на каникулах: афиша детских мероприятий в Новосибирске

С 2 ноября по 1 декабря в Новосибирске будет выступать Итальянский цирк с уникальным шоу «Слоны и тигры». Это событие обещает стать настоящим праздником для всей семьи. Под куполом цирка вас ждут захватывающие номера с экзотическими животными: индийскими слонами, тиграми и даже тропическими змеями. Главный дрессировщик Давио Тони покажет, на что способны его питомцы, а яркие трюки канатоходцев и акробатов заставят вас затаить дыхание.