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Posted 28 октября, 00:17

Published 28 октября, 00:17

Modified 28 октября, 00:17

Updated 28 октября, 00:17

Идеи для отдыха с детьми

Куда сходить с ребенком на каникулах: афиша детских мероприятий в Новосибирске

28 октября 2024, 00:17
Фото: Изображение Midjourney
Идеи для отдыха с детьми
Осенние каникулы — это отличная возможность провести время с детьми и окунуться в мир приключений и волшебства. В Новосибирске в это время проходит множество интересных мероприятий, которые порадуют как маленьких, так и взрослых зрителей.

Итальянский цирк: слоны и тигры (0+)

Итальянский циркИтальянский цирк
Итальянский цирк. Фото: Росгорцирк

С 2 ноября по 1 декабря в Новосибирске будет выступать Итальянский цирк с уникальным шоу «Слоны и тигры». Это событие обещает стать настоящим праздником для всей семьи. Под куполом цирка вас ждут захватывающие номера с экзотическими животными: индийскими слонами, тиграми и даже тропическими змеями. Главный дрессировщик Давио Тони покажет, на что способны его питомцы, а яркие трюки канатоходцев и акробатов заставят вас затаить дыхание.

  • Даты: с 2 ноября по 1 декабря, по субботам и воскресеньям
  • Цена билетов: от 1300 рублей
  • Место: Новосибирский цирк

Фильм «Огниво» (6+)

Фильм «Огниво»Фильм «Огниво»
Фильм «Огниво». Фото: Кадр из фильма

Для любителей кино в Новосибирске идет новая сказка «Огниво», которая будет в прокате до 6 ноября. Этот фильм станет настоящим приключением для детей и взрослых. Главный герой, солдат, находит волшебное огниво и отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти запертую девочку. Яркие спецэффекты и талантливые актеры подарят зрителям незабываемые эмоции.

  • Даты: до 6 ноября
  • Цена билетов: от 250 рублей

Полнометражный мультик «Лунтик. Возвращение домой» (0+)

Полнометражный мультик «Лунтик. Возвращение домой»Полнометражный мультик «Лунтик. Возвращение домой»
Полнометражный мультик «Лунтик. Возвращение домой». Фото: Кадр из мультфильма

Для самых маленьких зрителей в кинотеатрах идет мультфильм «Лунтик. Возвращение домой», который будет в прокате до 30 октября. На этот раз пушистый инопланетянин Лунтик вместе с друзьями отправляется на поиски своей мамы, преодолевая множество приключений. Это увлекательное путешествие наполнено добротой и дружбой, что обязательно понравится детям.

  • Даты: до 30 октября
  • Цена билетов: от 250 рублей

Два мультика «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок» (0+)

«Ёжик в тумане»«Ёжик в тумане»
«Ёжик в тумане». Фото: Кадр из мультфильма

Для поклонников классики в кинотеатрах пройдет программа из двух замечательных мультфильмов: «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок». Эти шедевры анимации будут показаны с 28 октября по 9 ноября.

  • Даты: 28–30 октября, 1, 3, 5, 8 и 9 ноября
  • Цена билетов: от 250 рублей

Спектакль «Приключения Малыша и Карлсона» (6+)

Спектакль «Приключения Малыша и Карлсона»Спектакль «Приключения Малыша и Карлсона»
Спектакль «Приключения Малыша и Карлсона». Фото: Новосибирский драматический театр

Новосибирский драматический театр приглашает детей на спектакль «Приключения Малыша и Карлсона», который пройдет 31 октября и 3 ноября. Это история о дружбе и приключениях, где Малыш и его новый друг Карлсон вместе решают важные задачи. Спектакль обещает быть ярким и веселым, подходящим для всей семьи.

  • Даты: 31 октября и 3 ноября
  • Цена билетов: 400 рублей
  • Место: Новосибирский драматический театр

Спектакль «Пряничный домик» (6+)

Спектакль «Пряничный домик»Спектакль «Пряничный домик»
Спектакль «Пряничный домик». Фото: Театр Глобус

Театр Глобус приглашает на спектакль «Пряничный домик», который пройдет 30 октября и в ноябре. Это театральная адаптация сказок братьев Гримм, в которой главные герои Ганс и Грета отправляются в удивительное путешествие.

  • Даты: 30 октября, 19–20 ноября
  • Цена билетов: 800 рублей
  • Место: Театр Глобус

Кукольный спектакль «Собака Пёс» (6+)

Кукольный спектакль «Собака Пёс»Кукольный спектакль «Собака Пёс»
Кукольный спектакль «Собака Пёс». Фото: Областной театр кукол

Областной театр кукол предлагает зрителям кукольный спектакль «Собака Пёс», который будет показан 30 октября. Эта трогательная история о бездомном псе, который ищет друзей и дом, затрагивает важные темы дружбы и любви.

  • Даты: 30 октября
  • Цена билетов: от 300 рублей
  • Место: Областной театр кукол
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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Дети#Театр#Афиша#Каникулы#Фильм#Мультфильм#Цирк
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