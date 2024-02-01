Дети делят асфальт: как «Слово пацана» повлиял на новосибирских подростков

Posted Сегодня, 00:21
Published Сегодня, 00:21
Modified Сегодня, 00:21
Updated Сегодня, 00:21
Сериал был снят на основе документального исследования казанского журналиста и писателя Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х». В нем автор подробно рассказывает о так называемом «казанском феномене» — возникновении в рабочих районах татарской столицы многочисленных банд, состоящих из несовершеннолетних подростков. Упоминает о «казанском феномене» и писатель Шамиль Идиатуллин в автобиографическом романе «Город Брежнев».
Поначалу школьники из неблагополучных семей только защищали «свою» территорию от «чужаков», но позже стали «головной болью» правоохранительных органов, занимаясь мелким воровством и хулиганством. Молодые бандиты в 1990-е создали группировки «Хади Такташ», «Борисково», «Перваки» и другие.
О причинах появления «казанского феномена» до сих пор ведутся споры. Сам Гараев упоминает в книге о противостоянии «города и деревни», когда множество молодых людей, приехавших в столицу, не могли найти себя в новых условиях и сбивались в банды. «Помочь» им могли и взрослые преступники из банды «Тяп-Ляп».
Это накладывалось и на недостаточное развитие социальной инфраструктуры в Казани в виде Домов культуры, бассейнов, кружков, детских школ и садов, где подростки могли бы заниматься полезным хобби. При этом образованные люди якобы подвергались остракизму.
После появления первых серий сериала «Слово пацана» в сети сразу начались обсуждения вокруг необходимости отмены картины. Многие видели в ней романтизацию бандитизма и считали, что она может оказать негативное влияние на молодежь.
Так, например, общественник и глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров сразу крайне негативно отнесся к ленте и фактически призывал запретить ее показ. С тех пор мнение новосибирца мало изменилось — он считает, что пользы подросткам сериал не принес и повлиял на них в негативном ключе.
«Конечно, он повлиял! Вы посмотрите новостные сюжеты или ролики в сети. Подростки заставляют своих ровесников вставать на колени, избивают их и унижают, сопровождая это музыкой из фильма. В школе они делятся на „пацанов“ и „чушпанов“, откровенно подражают героям. Возможно, создатели „Слова пацана“ и не хотели ничего плохого, но они и не представить не могли, во что это выльется», — заявил Сергей Майоров в беседе с Atas.Info.
Как считает Сергей Майоров, негативный финал «Слова пацана» вряд ли сразу изменит ситуацию. Подросткам свойственно думать, что все плохое может произойти только из-за ошибки протагониста. «Только не со мной, вот у меня все будет хорошо. В таком возрасте 30 и 40 лет — уже старость, человек ничего не достиг и не может чему-то учить. А я смогу избежать ошибок, потому что умнее. Ведь мы все были такие, торопились жить», — напомнил новосибирский общественник.
Другой причиной популярности «Слова пацана», по мнению Майорова, является кризис образовательной сферы (особенно системы дополнительного образования). В советское время существовало множество кружков при Дворце пионеров, дети с самого начала были объединены и имели общие цели.
«А потом они разъединились. И в этом фильме подросткам сказали — вот, смотри! Вот так можно объединиться, по „пацанским“ принципам. И для многих из них это стало идеологемой, смыслом жизни», — сообщил Сергей Майоров.
При этом сам глава Союза отцов посмотрел фильм «на одном дыхании» и поставил проекту высшую оценку. «Но детям такое смотреть не нужно», — еще раз напомнил Сергей Майоров.
Свою точку зрения на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» высказали и в Новосибирской митрополии. Протоиерей, руководитель информационно-издательского отдела Искитимской епархии Игорь Затолокин признался в разговоре с Atas.Info, что отношение к проекту Жоры Крыжовникова у него неоднозначное.
«Если честно, у меня не было возможности целиком и полностью посмотреть фильм и оценить его по достоинству. Но совершенно не нравится название — „Слово пацана“. Неужели нельзя было придумать другое, не настолько негативное?», — заявил священник.
По мнению священнослужителя, в сериале искажается картина прошлого, в котором были как «темные», так и «светлые» стороны. «В сериале выпячивается исключительно негативная сторона нашего прошлого. Зрителям показали только конкретную проблему из девяностых», — считает Игорь Затолокин.
При этом протоиерей не считает, что сериал нужно запрещать к показу подросткам.
«Церковь не может снимать исключительно „свое“ кино или призывать к этому, как и запрещать фильмы — подобное было бы неправильно. На мой взгляд, главное — заниматься детьми, показывать им позитивный пример. Тогда не будет страшно, если они увидят что-то негативное. Гораздо страшнее, если криминал вновь, как в „лихие девяностые“, вновь появится в нашей жизни и коснется каждого», — поделился мнением отец Игорь Затолокин.
С самого начала показа «Слово пацана. Кровь на асфальте» обвиняли в негативном росте статистики подросткового криминала. Буквально каждый инцидент с избиением, откровенным буллингом и унижением человеческого достоинства несовершеннолетних связывали с подражанием антагонистам ленты. Самым мрачным из них стало убийство школьника в Иркутске.
Справка
Согласно материалам уголовного дела, 15-летнего мальчика зарезали прямо на автобусной остановке. Девятиклассник ждал маршрутку, когда к нему якобы подошли сверстники и в лоб задали вопрос: «Ты с какого района, чушпан?». Потом парня могли ударить по голове и пробить ножом сонную артерию. От большой кровопотери подросток скончался на месте.
Однако в ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что подозреваемые не смотрели «Слово пацана». Во всяком случае, так они заявилина допросе.
Если обратить внимание на статистику, то можно понять, какое влияние оказал сериал на молодежь. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, в 2022 году подростки совершили 778 преступлений, в 2023 — 746. Именно в ноябре (в этом месяце вышла картина) поймали 62 и 67 школьников соответственно. Таким образом, кардинально картина не изменилась.
Инспекторы ПДН поставили на учет 2 253 подростка в 2022 году и 1 655 — в 2023 году. При этом за два месяца прошлого года на учет поставили 304 школьника (148 и 156 в октябре–ноябре).
Аналогичную тенденцию можно увидеть и в количестве задержанных в тот же период. Если осенью 2022 года полицейские поймали с поличным 87 (октябрь) и 47 (ноябрь) подростков, то в тот же промежуток 2023 года — 61 и 39 несовершеннолетних. Согласно данным статистики, может показаться, что, напротив, школьники больше уходят с улиц — лишь бы посмотреть новую серию дома. Помогли ли им злоключения Кащея и компании взяться за ум, покажет время.
Экспертные взгляды на сериал разделились. Некоторые психологи и специалисты считают, что сериал негативно отразился на российской молодежи. По их мнению, с ноября 2023 года выросло число случаев буллинга и жестокости среди подростков.
Однако большинство профессионалов сошлись во мнении, что агрессивное поведение молодых людей в первую очередь связано не с сериалом, а с воспитанием.
«Вряд ли после этого сериала подростки возьмут и начнут себя вести так, как показано в сериале. Сейчас поколение другое, нежели было раньше. Они более осознанные, более прогрессивные, потому что они знают интернет, все время ищут информацию, умеют ее искать. И, если честно, „гопоты“ среди них сейчас не так много.
Они больше увлекаются той же экологией, музыкой, своими хобби — какими-то хорошими вещами. На „плохих улицах“ сейчас мало кого можно встретить», — отмечает новосибирский психолог частной практики Наталья Рудевская.
Она отмечает, что в XXI веке гораздо более развитой стала работа с молодёжью. Сейчас дети не остаются предоставленными самим себе, что сильно минимизирует риски формирования уличных банд.