Дети делят асфальт: как «Слово пацана» повлиял на новосибирских подростков

Как считает Сергей Майоров, негативный финал «Слова пацана» вряд ли сразу изменит ситуацию. Подросткам свойственно думать, что все плохое может произойти только из-за ошибки протагониста. «Только не со мной, вот у меня все будет хорошо. В таком возрасте 30 и 40 лет — уже старость, человек ничего не достиг и не может чему-то учить. А я смогу избежать ошибок, потому что умнее. Ведь мы все были такие, торопились жить», — напомнил новосибирский общественник.