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Сергей Майоров

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Ноябрь
«Главный отец» Новосибирска обрушился с критикой на певца Шамана
1 ноября, 07:46
Июнь
Ольга Бузова рассказала, чем занимается в Новосибирске
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, как проводит оставшееся время до выступления в Новосибирске, сообщают соцсети.
12 июня, 07:42
Апрель
«В норме»: новосибирские эксперты высказались о мигрантах после бойни в «Крокусе»
17 апреля, 13:00
Март
«Показать обратную сторону медали»: Союз отцов вступился за Никиту Кологривого
22 марта, 13:20
Новосибирцы требуют у мэрии списать долг у многодетной матери
22 марта, 10:13
Лолита Милявская не выступит в Новосибирске — концерты отменены
В Новосибирске окончательно отменены концерты Лолиты Милявской. Поп-певица должна была выступить перед сибирскими поклонниками 31 марта и 2 апреля.
14 марта, 06:16
Февраль
Срывы Орбакайте и пошлый Nebar — главные новости Новосибирска с 5 по 9 февраля
9 февраля, 12:58
«Нас заметили»: глава Союза отцов Майоров высказался про созданную петицию
8 февраля, 09:16
Союз отцов в Новосибирске намерен закрыть «Подземку» — ее назвали сатанинским местом
6 февраля, 08:40
«Это преступление»: глава Союза отцов потребовал закрыть Nebar из-за «обнаженки»
5 февраля, 10:47
Срывы, смерти, ярость– главное в Новосибирске с 29 января по 2 февраля
2 февраля, 13:21
«Почему он не сидит?»: в Совете отцов раскритиковали режиссера «Мастера и Маргариты»
25 января в российский прокат вышла лента «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова. Новосибирцы уже дали картине неоднозначные и противоречивые оценки. Не в последнюю очередь это связано с личностью режиссера Михаила Локшина.
2 февраля, 06:13
Дети делят асфальт: как «Слово пацана» повлиял на новосибирских подростков
Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым неоднозначным проектом ушедшего 2023 года. Ленту обвинили в росте подростковой преступности и романтизации криминала. Atas.Info решил разобраться в том, как на самом деле сериал повлиял на новосибирскую молодёжь.
1 февраля, 00:21
Январь
«Таким подонкам здесь не место»: в Новосибирске отменили концерт Оргии Праведников
6 февраля в новосибирском клубе «Уzдечка» должен был состояться концерт рок-группы Оргия Праведников. Однако выступление коллектива Сергея Калугина было отменено после угроз со стороны патриотической общественности.
31 января, 06:11
«Голая вечеринка» по-новосибирски и коллапс: главные события недели с 15 по 19 января
19 января, 14:06
«Отвлечь внимание от коллапса»: как новосибирцы отреагировали на «голую вечеринку»
17 января, 13:54
Организаторы «голой» вечеринки в Новосибирске закрыли страницы в соцсетях и сайт
17 января, 04:22
«Голую вечеринку» VIP-персонам готовят в Новосибирске. Совет отцов заявил об «оргии»
16 января, 04:38
«Пьют шампанское во время СВО»: глава Союза отцов НСО Майоров поддержал отмену Лолиты
В Новосибирске отменили концерт Лолиты Милявской в ДК Железнодорожников. Он был намечен на 2 апреля.
15 января, 08:23
Глава новосибирского Союза отцов призвал запретить концерт Лолиты Милявской
13 января, 11:30

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