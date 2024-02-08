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Сергей Майоров объяснил суть претензий к Союзу отцов

«Нас заметили»: глава Союза отцов Майоров высказался про созданную петицию

8 февраля 2024, 09:16
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Сергей Майоров объяснил суть претензий к Союзу отцов

Глава новосибирского Союза отцов Майоров объяснил причину создания петиции

Недавно на портале Change.org появилась петиция с требованием закрыть новосибирское отделение Союза отцов. Авторы обвиняют общественников в доносительстве и желании односторонне влиять на культурную политику. Глава отделения Сергей Майоров недавно ответил на обвинения.

По мнению общественника. Петиция является «ответкой» со стороны заведения Nebar после начала проверок.

«Нас заметили. Это хороший показатель нашей работы. Конечно, Nebar не понравилось попадание в поле зрения правоохранителей со своими развратными вечеринками. Это такая месть с их стороны», — заявил Сергей Майоров в разговоре с Infopro54.
Новосибирцы требуют закрыть Союз отцов — создана петиция
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Кроме того, автор петиции является жителем Ленинградской области и не имеет практически никакого отношения к Новосибирску.

Развлекательное заведение Nebar вызвало возмущение у многих новосибирцев развратом на барной стойке. Тогда Союз отцов призвал прокуратуру и Следственный комитет проверить бар из-за возможного состава преступления.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Петиция#Александр Ляхов#Союз отцов#Сергей Майоров
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Новосибирцы требуют закрыть Союз отцов — создана петиция
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