«Нас заметили»: глава Союза отцов Майоров высказался про созданную петицию

Глава новосибирского Союза отцов Майоров объяснил причину создания петиции

Недавно на портале Change.org появилась петиция с требованием закрыть новосибирское отделение Союза отцов. Авторы обвиняют общественников в доносительстве и желании односторонне влиять на культурную политику. Глава отделения Сергей Майоров недавно ответил на обвинения.