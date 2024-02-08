«Нас заметили»: глава Союза отцов Майоров высказался про созданную петицию

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
По мнению общественника. Петиция является «ответкой» со стороны заведения Nebar после начала проверок.
«Нас заметили. Это хороший показатель нашей работы. Конечно, Nebar не понравилось попадание в поле зрения правоохранителей со своими развратными вечеринками. Это такая месть с их стороны», — заявил Сергей Майоров в разговоре с Infopro54.
Кроме того, автор петиции является жителем Ленинградской области и не имеет практически никакого отношения к Новосибирску.
Развлекательное заведение Nebar вызвало возмущение у многих новосибирцев развратом на барной стойке. Тогда Союз отцов призвал прокуратуру и Следственный комитет проверить бар из-за возможного состава преступления.