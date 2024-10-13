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Союз отцов

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Октябрь
Движение чайлдфри рассорило защитников традиционных ценностей в Новосибирске
13 октября, 06:30
Вдову героя СВО обманули на сотни тысяч рублей — что произошло
Мужчина из Новосибирска «кинул» женщину на сотни тысяч рублей, об этом рассказали общественники.
10 октября, 02:49
Концерт рэпера Voskresenskii отменили после доноса Союза отцов в Новосибирске
В Новосибирске решили отменить концерт молодого рэпера, якобы негативно влияющего на сознание подростков, информировали в Союзе отцов.
4 октября, 05:34
Июнь
Неорганизованно и под надзором отцов: как прошел фестиваль «Черника» в Новосибирске
Фестиваль «Черника Music Fest» прошел в Новосибирске и собрал десятки тысяч зрителей. Правда, организаторам не удалось собрать такое же количество положительных отзывов. Рассказываем, почему новосибирцам не понравился фестиваль.
17 июня, 11:20
Необычный подарок решил сделать Ольге Бузовой общественник из Новосибирска
Руководитель новосибирского отделения Союза Отцов Сергей Майоров заявил о желании презентовать Ольге Бузовой сарафан, об этом общественник сообщил в соцсетях.
12 июня, 04:26
Март
«Показать обратную сторону медали»: Союз отцов вступился за Никиту Кологривого
22 марта, 13:20
Новосибирцы требуют у мэрии списать долг у многодетной матери
22 марта, 10:13
Лолита Милявская не выступит в Новосибирске — концерты отменены
В Новосибирске окончательно отменены концерты Лолиты Милявской. Поп-певица должна была выступить перед сибирскими поклонниками 31 марта и 2 апреля.
14 марта, 06:16
Новосибирский боец с позывным «Бацилла» получил медаль Жукова от Владимира Путина
Член Союза отцов Новосибирской области Валентин Т. получил государственную награду — медаль Жукова. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
11 марта, 10:47
Февраль
Срывы Орбакайте и пошлый Nebar — главные новости Новосибирска с 5 по 9 февраля
9 февраля, 12:58
«Нас заметили»: глава Союза отцов Майоров высказался про созданную петицию
8 февраля, 09:16
Новосибирцы требуют закрыть Союз отцов — создана петиция
7 февраля, 11:06
Скандальный новосибирский «Небар» после публичного секса проверит прокуратура
В заведении «Небар» в Новосибирске, где часто происходят события, выходящие за рамки общественных норм и ценностей, была организована проверка прокуратурой.
7 февраля, 04:25
Союз отцов в Новосибирске намерен закрыть «Подземку» — ее назвали сатанинским местом
6 февраля, 08:40
«Это преступление»: глава Союза отцов потребовал закрыть Nebar из-за «обнаженки»
5 февраля, 10:47
«Почему он не сидит?»: в Совете отцов раскритиковали режиссера «Мастера и Маргариты»
25 января в российский прокат вышла лента «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова. Новосибирцы уже дали картине неоднозначные и противоречивые оценки. Не в последнюю очередь это связано с личностью режиссера Михаила Локшина.
2 февраля, 06:13
Дети делят асфальт: как «Слово пацана» повлиял на новосибирских подростков
Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым неоднозначным проектом ушедшего 2023 года. Ленту обвинили в росте подростковой преступности и романтизации криминала. Atas.Info решил разобраться в том, как на самом деле сериал повлиял на новосибирскую молодёжь.
1 февраля, 00:21
Январь
«Таким подонкам здесь не место»: в Новосибирске отменили концерт Оргии Праведников
6 февраля в новосибирском клубе «Уzдечка» должен был состояться концерт рок-группы Оргия Праведников. Однако выступление коллектива Сергея Калугина было отменено после угроз со стороны патриотической общественности.
31 января, 06:11
«Голая вечеринка» по-новосибирски и коллапс: главные события недели с 15 по 19 января
19 января, 14:06
«Отвлечь внимание от коллапса»: как новосибирцы отреагировали на «голую вечеринку»
17 января, 13:54

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