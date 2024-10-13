Союз отцов

«Почему он не сидит?»: в Совете отцов раскритиковали режиссера «Мастера и Маргариты»

25 января в российский прокат вышла лента «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова. Новосибирцы уже дали картине неоднозначные и противоречивые оценки. Не в последнюю очередь это связано с личностью режиссера Михаила Локшина.