Вдову героя СВО обманули на сотни тысяч рублей — что произошло

Несмотря на все усилия женщины, включая подачу заявления в полицию, мошенник до сих пор не понес ответственности. Майоров отметил, что это далеко не первый случай, когда коммерсант обманывает женщин, и в разных районах города уже поступило несколько заявлений на его действия.