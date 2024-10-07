atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 09:25

Published 7 октября, 09:25

Modified 7 октября, 09:27

Updated 7 октября, 09:27

В мирной жизни парень работал программистом

Боец с позывным Эйнштейн рассказал, как складывается ситуация в зоне СВО на самом дел

7 октября 2024, 09:25
Фото: vk.com/r.antonov
В мирной жизни парень работал программистом

О ситуации на СВО рассказал боец из Новосибирска с позывным Эйнштейн

По мнению молодого человека, в ходе специальной военной операции наступил переломный момент.

Новосибирский программист заключил контракт с Минобороны после знакомства с солдатами, приехавшими с передовой. По его словам, ряды ВСУ неоднородны — на линии фронта находятся как идейные противники, там и мобилизованные, которые не хотят воевать.

После взятия российскими войсками Авдеевки, считает Эйнштейн, у ВСУ нет шансов перейти в контрнаступление. Как отмечает контрактник, у врага серьезные проблемы с техникой и людьми, и даже если Запад усилит военную помощь, это уже не приведет с каким-либо серьезным успехам Украины.

Лучший вариант для солдат ВСУ — сдаваться, заявил контрактник с позывным Эйнштейн в очередной серии документального проекта «Сибирь фронтовая», который снимают депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов и журналистка из Питера Анастасия Антонова. Деньги на производство выделило министерство региональной политики Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали о том, что такое скрытая мобилизация и какое отношение она имеет к так называемой второй волне мобилизации.

Физики-ядерщики из Новосибирска ушли служить на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Путин назначил бойца СВО из Новосибирска на важную должность в РЖДСтудентка хотела уйти на СВО, но узнала о беременностиДроны на СВО будут сбивать из ружей новосибирских браконьеров
#Новосибирск#СВО#Фильм#Участник СВО#Контрактник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика