Боец с позывным Эйнштейн рассказал, как складывается ситуация в зоне СВО на самом дел

Posted 7 октября, 09:25
Published 7 октября, 09:25
Modified 7 октября, 09:27
Updated 7 октября, 09:27
Новосибирский программист заключил контракт с Минобороны после знакомства с солдатами, приехавшими с передовой. По его словам, ряды ВСУ неоднородны — на линии фронта находятся как идейные противники, там и мобилизованные, которые не хотят воевать.
После взятия российскими войсками Авдеевки, считает Эйнштейн, у ВСУ нет шансов перейти в контрнаступление. Как отмечает контрактник, у врага серьезные проблемы с техникой и людьми, и даже если Запад усилит военную помощь, это уже не приведет с каким-либо серьезным успехам Украины.
Лучший вариант для солдат ВСУ — сдаваться, заявил контрактник с позывным Эйнштейн в очередной серии документального проекта «Сибирь фронтовая», который снимают депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов и журналистка из Питера Анастасия Антонова. Деньги на производство выделило министерство региональной политики Новосибирской области.
Ранее мы рассказывали о том, что такое скрытая мобилизация и какое отношение она имеет к так называемой второй волне мобилизации.
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