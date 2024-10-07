Боец с позывным Эйнштейн рассказал, как складывается ситуация в зоне СВО на самом дел

После взятия российскими войсками Авдеевки, считает Эйнштейн, у ВСУ нет шансов перейти в контрнаступление. Как отмечает контрактник, у врага серьезные проблемы с техникой и людьми, и даже если Запад усилит военную помощь, это уже не приведет с каким-либо серьезным успехам Украины.