В Новосибирске открыли стелу в память о бойцах СВО

Posted 10 октября, 01:05
Published 10 октября, 01:05
Modified 10 октября, 01:07
Updated 10 октября, 01:07
Мемориал установлен по инициативе военного комиссара Октябрьского района и Центрального административного округа города Сергея Харламова при поддержке Фонда социальных инициатив «Единство», депутатов и предпринимателей.
Основу монумента составляют два пилона, объединённых бронзовым колоколом. На одной из стел изображён Георгий Победоносец, на другой — современный российский военнослужащий. Стела была возведена для того, чтобы жители города могли отдать дань уважения тем, кто отдал свою жизнь за Родину.
На открытии мемориала присутствовали семьи и сослуживцы погибших бойцов, представители власти и духовенства. Собравшиеся возложили цветы к монументу, а представители Новосибирской епархии провели Чин освящения стелы.