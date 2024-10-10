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Posted 10 октября, 01:05

Published 10 октября, 01:05

Modified 10 октября, 01:07

Updated 10 октября, 01:07

Памятник открыли в Октябрьском районе

В Новосибирске открыли стелу в память о бойцах СВО

10 октября 2024, 01:05
Фото: Министерство региональной политики
Памятник открыли в Октябрьском районе
9 октября в Новосибирске, в Октябрьском районе, состоялось торжественное открытие стелы, возведенной в память о погибших участниках специальной военной операции.

Мемориал установлен по инициативе военного комиссара Октябрьского района и Центрального административного округа города Сергея Харламова при поддержке Фонда социальных инициатив «Единство», депутатов и предпринимателей.

Основу монумента составляют два пилона, объединённых бронзовым колоколом. На одной из стел изображён Георгий Победоносец, на другой — современный российский военнослужащий. Стела была возведена для того, чтобы жители города могли отдать дань уважения тем, кто отдал свою жизнь за Родину.

Так выглядит памятникТак выглядит памятник
Так выглядит памятник. Фото: Министерство региональной политики

На открытии мемориала присутствовали семьи и сослуживцы погибших бойцов, представители власти и духовенства. Собравшиеся возложили цветы к монументу, а представители Новосибирской епархии провели Чин освящения стелы.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Память#Стела#СВО#Мемориал#Военнослужащие
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