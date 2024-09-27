Памятник Александру Суворову открыли в Новосибирске

Историки признают Суворова не только как талантливого стратега и тактика, но и как наставника для молодых офицеров. Его военные успехи и вклад в обучение офицерского состава до сих пор служат образцом для современного военного искусства. Его методика подготовки солдат и офицеров, основанная на жесткой дисциплине и принципах смелости, принесла ему вечную славу.