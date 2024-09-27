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Posted 27 сентября, 12:14

Published 27 сентября, 12:14

Modified 27 сентября, 12:14

Updated 27 сентября, 12:14

Бюст расположили у Дома офицеров

Памятник Александру Суворову открыли в Новосибирске

27 сентября 2024, 12:14
Фото: telegram-канал Максима Кудрявцева
Бюст расположили у Дома офицеров
В Новосибирске у Дома офицеров Новосибирского гарнизона появился памятник великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову.

Об открытии бюста великому русскому полководцу сообщил глава города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что в условиях проведения специальной военной операции память о Суворове приобретает особое значение. Полководец стал символом не только военной доблести, но и патриотизма. Глава города процитировал его знаменитую фразу: «Мы русские, мы победим!»

Александр Суворов был выдающимся полководцем, который участвовал в семи крупных войнах и одержал победу в 60 сражениях. При этом он ни разу не потерпел поражения, что делает его уникальной фигурой в мировой военной истории.

Историки признают Суворова не только как талантливого стратега и тактика, но и как наставника для молодых офицеров. Его военные успехи и вклад в обучение офицерского состава до сих пор служат образцом для современного военного искусства. Его методика подготовки солдат и офицеров, основанная на жесткой дисциплине и принципах смелости, принесла ему вечную славу.

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