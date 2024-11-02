Патриотизм

«Разговоры о важном»: список тем для цикла классных часов в сентябре 2023

С 1 сентября 2023 года цикл внеурочных занятий со школьниками «Разговоры о важном» станет обязательным. О чем будут говорить с новосибирскими школьниками и примерный список тем — в материале Atas.info.