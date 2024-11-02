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Патриотизм

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2024
В Новосибирской области вручили награды в преддверии Дня народного единства
В преддверии Дня народного единства Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и первый заместитель Председателя Законодательного Собрания региона Андрей Панфёров провели торжественную церемонию награждения выдающихся жителей региона.
2 ноября, 10:13
Памятник Александру Суворову открыли в Новосибирске
27 сентября, 12:14
Ретроавтомобили прокатились по Новосибирску и уехали к границе с Китаем
В Новосибирск приезжала колонна ретро-техники «Победа»: мэрия рассказала, куда она поехала дальше.
26 сентября, 05:58
ФАС нашли нарушения при строительстве учебного центра за 1,5 млрд в Новосибирске
Сговор выявлен при проверке реализации строительства учебного центра, сообщает УФАС Новосибирской области.
22 августа, 02:22
Мерзавцем назвали актера из Новосибирска за его патриотизм и поддержку СВО
В одном из театров Новосибирска разгорелся конфликт из-за патриотической поддержки СВО актером.
5 июля, 05:55
Диктант Победы 26 апреля 2024: официальный сайт, регистрация, тесты и вопросы
26 апреля в России все желающие напишут Диктант Победы 2024. Рассказываем, как новосибирцы смогут принять в нем участие.
24 апреля, 06:32
2023
«Разговоры о важном»: список тем для цикла классных часов в сентябре 2023
С 1 сентября 2023 года цикл внеурочных занятий со школьниками «Разговоры о важном» станет обязательным. О чем будут говорить с новосибирскими школьниками и примерный список тем — в материале Atas.info.
1 сентября 2023, 01:03
Губернатор: Необходимы меры поддержки военно-патриотических клубов на несколько лет
31 июля 2023, 08:42
2022
"Политическая спекуляция": сбежавший в Израиль новосибирский блогер о любви к родине
28 октября 2022, 05:28

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