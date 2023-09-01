«Разговоры о важном»: список тем для цикла классных часов в сентябре 2023

Впервые о цикле занятий «Разговоры о важном» заговорили в июне прошлого года. Его главной целью является формирование у школьников понимания патриотизма, гражданского воспитания, нравственных ценностей и отношения к истории России. Изначально проект столкнулся с критикой — в том числе, и в профессиональном педагогическом сообществе.