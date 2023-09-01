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Основной темой занятий станут актуальные проблемы общества

«Разговоры о важном»: список тем для цикла классных часов в сентябре 2023

1 сентября 2023, 01:03
Фото: 1MI
Основной темой занятий станут актуальные проблемы общества
С 1 сентября 2023 года цикл внеурочных занятий со школьниками «Разговоры о важном» станет обязательным. О чем будут говорить с новосибирскими школьниками и примерный список тем — в материале Atas.info.

Что такое «Разговоры о важном»

Впервые о цикле занятий «Разговоры о важном» заговорили в июне прошлого года. Его главной целью является формирование у школьников понимания патриотизма, гражданского воспитания, нравственных ценностей и отношения к истории России. Изначально проект столкнулся с критикой — в том числе, и в профессиональном педагогическом сообществе.

Многие сочли, что благодаря подобным занятиям дети получат единый взгляд на конкретные вещи, что приведет к унификации мышления. Также критике подвергся и подход к историческому просвещению. По мнению многих, это лишит школьников возможности узнавать различные оценки тех или иных событий.

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Однако создатели пояснили, что упор будет сделан на обсуждение актуальных вопросов и изучение традиций региона. Уроки носят открытый характер, а дети смогут выработать собственное мнение об актуальных темах и обсудить важные аспекты культуры России.

Сами же методические материалы носят рекомендательный характер. С 1 сентября 2023 года занятия станут обязательными.

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О чем побеседуют на «Разговорах о важном-2023»?

В рамках новой рабочей программы запланировано 36 внеурочных занятий, направленных на развитие ценностного восприятия школьников. Мероприятия будут проводиться по понедельникам самым первым уроком.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов уже рассказал о темах «Разговоров о важном». Разработчиком курса выступил Институт стратегии и развития образования Российской академии образования. Основной упор будет сделан на освещение ключевых исторических событий и круглые исторические даты (например, 80-летие снятия блокады Ленинграда). Также дети смогут обсудить цифровую безопасность и национальные традиции.

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На данный момент опубликованы темы на сентябрь 2023 года. Подробные методические указания к внеклассным занятиям должны появиться в ближайшее время.

О чем же будут рассказывать школьникам в первый месяц учебы?

4 сентября — День Знаний. Школьники узнают про историю праздника и почему его стали праздновать именно 1 сентября.

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11 сентября — «Там, где Россия». Основной целью является формирование патриотических ценностей учащихся. Во время учебного процесса возможно проведение игр и викторин.

18 сентября — «К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской». Занятие посвящено жизни и подвигу Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, погибшей от рук нацистов. Возможны обстоятельные доклады учеников.

25 сентября — «Избирательная система России (30 лет ЦИК)». На уроке будет рассказана история и особенности системы избирательных комиссий РФ.

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#Образование#Новосибирск#Школа#Школьники#Учеба#1 сентября#Патриотизм#Александр Ляхов
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