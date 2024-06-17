Неорганизованно и под надзором отцов: как прошел фестиваль «Черника» в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Фестиваль «Черника Music Fest» прошел в Новосибирске 15–16 июня. Все эти дни в городе стояла аномальная жара с температурой до +30 градусов. Это не помешало толпам горожан собраться в километровые очереди.
И уже в самом начале вскрылись косяки организаторов. Открытие фестиваля должно было состояться в 13:00, а первые артисты выйти на сцену уже в14:15. Однако мероприятие задержали на целых два часа. Все это время гостям мероприятия приходилось стоять под палящим солнцем. Организаторы не учли даже самых простых вещей: на площадке отсутствовали точки продажи воды. Все это время на солнце плавились не только взрослые, но и дети — некоторым даже потребовалась помощь медиков, передает Сибкрай.ru.
Позже стало известно, что медицинскую помощь пришлось оказывать 30 посетителям фестиваля.
«Отвратительно организовано мероприятие. Везде писали, что с часу уже будет все работать, а по итогу — люди больше часа стоят на жаре. И воду не то, что не дают, не продают даже. Очень жаль получать такие негативные эмоции от мероприятия», — высказла свое негодование организатором жительница Новосибирска Ольга.
Когда гостям все-таки удалось найти воду. Оказалось, что маленькая бутылочка обходится в 100 рублей. При этом напитки не были прохладительными — на жаре они буквально стали кипятком.
Но к 16:00 настроение новосибирцев чуть-чуть улучшилось, так как на сцене, наконец, появились артисты. Правда, к этому времени некоторые уже ушли с площадки, измучавшись от жары.
«Запускать начали только в 14:40. Людям плохо становилось в очереди. Вода 100 рублей — вы серьезно? Такое ощущение, что просто решили с людей деньги собрать. Мы простояли час в очереди, потом еще и выступление артистов неизвестно когда должно было начаться. Короче, ушли в 16:30, так и не дождавшись выступления не одного артиста. Организация полное дно. Жаль потраченных денег. Хуже мероприятия не встречала», — рассказала Маргарита.
Отметим, что входные билеты при этом стоили три тысячи рублей на один день и пять тысяч рублей на два дня.
Во время выступлений на сцене вскрылись другие проблемы со стороны организаторов — звук был некачественный и постоянно прерывался. Во время выхода Элджея он и вовсе пропал. Пока специалисты пытались наладить аппаратуру, рэпер начал откровенничать со сцены: признался, что скучал по Новосибирску и маме, которая в этот момент была на концерте.
Кстати, выступление Элджея приковало больше всего внимания еще до самого фестиваля. «Союз отцов» возмутился тем, что артиста включили в список выступающих. По мнению общественников, его песни неприемлемы, особенно для семейного фестиваля. Правда, «отцам» удалось договориться с организаторами и согласовать репертуар. Общественники при этом присутствовали на площадке на протяжении всего фестиваля и контролировали его проведение.
«Совместными усилиями организаторов, представителей исполнительной власти и общественных организаций удалось достичь компромисса и провести прекрасный праздник для отдыха всей семьей, всевозможные локации, от спортивных до молодежных развлекательных и даже катание на воздушном шаре. Во время мероприятия ни один из артистов не позволил себе использовать нецензурную лексику или делать деструктивные заявления. Даже Элджей, чье выступление вызвало наибольшее количество споров, вел себя корректно и сдержанно», — рассказал по итогам мероприятия глава «Союза отцов» Сергей Майоров.
Жаль, «Союз отцов» не смог проконтролировать саму организацию. Ведь на второй день мероприятия также не обошлось без эксцессов. Повторилась та же история с огромными очередями и задержкой выступлений.
После фестиваля об ужасной организации в своих соцсетях написали и сами артисты. У некоторых, увы, осталось негативное впечатление о городе.