Неорганизованно и под надзором отцов: как прошел фестиваль «Черника» в Новосибирске

И уже в самом начале вскрылись косяки организаторов. Открытие фестиваля должно было состояться в 13:00, а первые артисты выйти на сцену уже в14:15. Однако мероприятие задержали на целых два часа. Все это время гостям мероприятия приходилось стоять под палящим солнцем. Организаторы не учли даже самых простых вещей: на площадке отсутствовали точки продажи воды. Все это время на солнце плавились не только взрослые, но и дети — некоторым даже потребовалась помощь медиков, передает Сибкрай.ru.