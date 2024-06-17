Неорганизованно и под надзором отцов: как прошел фестиваль «Черника» в Новосибирске

Фестиваль «Черника Music Fest» прошел в Новосибирске и собрал десятки тысяч зрителей. Правда, организаторам не удалось собрать такое же количество положительных отзывов. Рассказываем, почему новосибирцам не понравился фестиваль.