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Черника Music Fest

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Июнь
Неорганизованно и под надзором отцов: как прошел фестиваль «Черника» в Новосибирске
Фестиваль «Черника Music Fest» прошел в Новосибирске и собрал десятки тысяч зрителей. Правда, организаторам не удалось собрать такое же количество положительных отзывов. Рассказываем, почему новосибирцам не понравился фестиваль.
17 июня, 11:20
Организаторы фестиваля «Черника» в Новосибирске оставили Эльдара Джарахова без трусов
Популярный исполнитель Эльдар Джарахов заявил, что организаторы музыкального фестиваля в Новосибирске не смогли выполнить условия его бытового райдера, следует из опубликованного артистом в его телеграм-канале видео.
17 июня, 10:41
Организацию фестиваля «Черника Music Fest» продолжают критиковать новосибирцы
Второй день масштабного музыкального фестиваля «Черника Music Fest» также, как и первый, начался с большим опозданием, сообщают соцсети.
16 июня, 11:13
Первый день «Черника Music Fest» разочаровал новосибирцев
Новосибирцы раскритиковали первый день масштабного «Черника Music Fest» в парке «Арена», свои отзывы они оставляют в соцсетях.
16 июня, 06:30
Певица МакSим после долгой болезни споет в Новосибирске
Певица МакSим после выздоровления выступит в Новосибирске на «Черника Music Fest» и станет хэдлайнером второго дня фестиваля.
14 июня, 08:21
Май
«Культурной диверсией» назвали общественники «Черника Music Fest» в Новосибирске
Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей призвал власти отменить «Черника Music Fest» с участием Элджея и других исполнителей.
25 мая, 06:41
Названа причина возможной отмены выступления Элджея в Новосибирске
В Новосибирске представители «Русской общины» потребовали отменить выступление Элджея в парке «Арена».
24 мая, 09:30

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