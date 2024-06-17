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Организаторы новосибирской «Черники» оставили блогера Джарахова без трусов

Организаторы фестиваля «Черника» в Новосибирске оставили Эльдара Джарахова без трусов

17 июня 2024, 10:41
Фото: телеграм-канал Эльдара Джарахова

Организаторы новосибирской «Черники» оставили блогера Джарахова без трусов

Популярный исполнитель Эльдар Джарахов заявил, что организаторы музыкального фестиваля в Новосибирске не смогли выполнить условия его бытового райдера, следует из опубликованного артистом в его телеграм-канале видео.

Побывавший в Новосибирске популярный исполнитель Эльдар Джарахов пожаловался, что организаторы «Черника Music Fest» не смогли выполнить условия, описанные в его бытовом райдере. Свои претензии Джарахов высказал с помощью опубликованного в собственном телеграм-канале видео.

Напомним, «Черника Music Fest» прошел 15 и 16 июня на открытой площадке новосибирского парка «Арена». Многие любители музыки в соцсетях жаловались на отвратительную, по их мнению, организацию события. А вот певица Mary Gu раскритиковала уровень предоставленного ей отеля в столице Сибири.

Эльдар Джарахов рассказал, что в Новосибирске ему подарили обычные черные трусы.

«В этот раз райдер не выполнили — привезли чёрные. Я хотел, например, с каким-нибудь рисунком волка. Или, может быть, догадаетесь, напечатаете моё лицо или какого-нибудь моего недоброжелателя», — рассказал блогер в видео.

Он обратился к организатором своих будущих выступлений с просьбой более внимательно подходить к выполнению касающихся бытовых условий требований договора.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Видео#Новосибирск#Фестиваль#Черника Music Fest#Эльдар Джарахов#Бытовой райдер
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