Организаторы фестиваля «Черника» в Новосибирске оставили Эльдара Джарахова без трусов

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Побывавший в Новосибирске популярный исполнитель Эльдар Джарахов пожаловался, что организаторы «Черника Music Fest» не смогли выполнить условия, описанные в его бытовом райдере. Свои претензии Джарахов высказал с помощью опубликованного в собственном телеграм-канале видео.
Напомним, «Черника Music Fest» прошел 15 и 16 июня на открытой площадке новосибирского парка «Арена». Многие любители музыки в соцсетях жаловались на отвратительную, по их мнению, организацию события. А вот певица Mary Gu раскритиковала уровень предоставленного ей отеля в столице Сибири.
Эльдар Джарахов рассказал, что в Новосибирске ему подарили обычные черные трусы.
«В этот раз райдер не выполнили — привезли чёрные. Я хотел, например, с каким-нибудь рисунком волка. Или, может быть, догадаетесь, напечатаете моё лицо или какого-нибудь моего недоброжелателя», — рассказал блогер в видео.
Он обратился к организатором своих будущих выступлений с просьбой более внимательно подходить к выполнению касающихся бытовых условий требований договора.