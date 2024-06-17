Организаторы фестиваля «Черника» в Новосибирске оставили Эльдара Джарахова без трусов

Напомним, «Черника Music Fest» прошел 15 и 16 июня на открытой площадке новосибирского парка «Арена». Многие любители музыки в соцсетях жаловались на отвратительную, по их мнению, организацию события. А вот певица Mary Gu раскритиковала уровень предоставленного ей отеля в столице Сибири.