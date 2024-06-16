atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Совершающие кругосветку пенсионеры-летчики прибыли в Новосибирск

Совершающие кругосветку пенсионеры-летчики прибыли в Новосибирск

16 июня 2024, 09:03
Фото: аэропорт Толмачево
В Толмачево сел самолет Piper PA-24, совершающий кругосветное путешествие, рассказали в пресс-службе новосибирского аэропорта.

В новосибирском аэропорту Толмачево сел самолет Piper PA-24, совершающий кругосветное путешествие. На нем в столицу Сибири прибыли два жителя Новой Зеландии — Боб Бэйтс и Барри Пэйн.

Первому пилоту уже исполнилось 84 года, второй на семь лет младше. Новозеландцы подсчитали, что общий летный стаж у них равен 105 годам. Оказалось, что это самый пожилой экипаж, когда либо отправлявшийся в кругосветное путешествие на самолете.

Фото: аэропорт Толмачево

Путешествие летчики посвятили столетию с момента совершения первой кругосветки на самолете. Тогда у пилотов ушло на это 175 дней. Известно, что нынешним летом Россию посетят еще несколько самолетов, летящих вокруг земного шара.

Пилоты отправились в полет вокруг земного шара в июне. Они уже побывали во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Улан-Удэ и Красноярске. После отдыха и дозаправки в Новосибирске новозеландцев ждут в Омске.

Летчики еще раз окажутся в России — после пересечения Европы и США они пролетят над Камчаткой и Сахалином. На весь полет предположительно понадобится около трех месяцев.

Космонавт Анна Кикина рассказала о красотах Новосибирска с орбиты
Узнать подробнее
Читайте также:
Ливни и грозы вернутся в Новосибирск после аномальной жарыБез еды и зарплаты: сотрудников трамвайного депо берут измором на работеМагнитные бури в Новосибирске испортят выходные гостям и жителям города
#Юрий Фомиченко#Общество#Толмачево#Самолет#Piper PA-24#Новая Зеландия
Подпишитесь
Дворняжка провалилась в канализационный колодец в Новосибирске
Сегодня, 03:56
Захват террористами СИЗО — что известно к этому часу
Сегодня, 07:34
Антидроновые ружья «Ступор» закупил новосибирский научный центр «Вектор»
Сегодня, 04:43
Новосибирский речной порт — фоторепортаж из колыбели городской промышленности
Сегодня, 06:48
Первый день «Черника Music Fest» разочаровал новосибирцев
Сегодня, 06:30
Отрезанную голову нашли недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске
Сегодня, 05:52
"