Совершающие кругосветку пенсионеры-летчики прибыли в Новосибирск

Первому пилоту уже исполнилось 84 года, второй на семь лет младше. Новозеландцы подсчитали, что общий летный стаж у них равен 105 годам. Оказалось, что это самый пожилой экипаж, когда либо отправлявшийся в кругосветное путешествие на самолете.