Совершающие кругосветку пенсионеры-летчики прибыли в Новосибирск

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В новосибирском аэропорту Толмачево сел самолет Piper PA-24, совершающий кругосветное путешествие. На нем в столицу Сибири прибыли два жителя Новой Зеландии — Боб Бэйтс и Барри Пэйн.
Первому пилоту уже исполнилось 84 года, второй на семь лет младше. Новозеландцы подсчитали, что общий летный стаж у них равен 105 годам. Оказалось, что это самый пожилой экипаж, когда либо отправлявшийся в кругосветное путешествие на самолете.
Путешествие летчики посвятили столетию с момента совершения первой кругосветки на самолете. Тогда у пилотов ушло на это 175 дней. Известно, что нынешним летом Россию посетят еще несколько самолетов, летящих вокруг земного шара.
Пилоты отправились в полет вокруг земного шара в июне. Они уже побывали во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Улан-Удэ и Красноярске. После отдыха и дозаправки в Новосибирске новозеландцев ждут в Омске.
Летчики еще раз окажутся в России — после пересечения Европы и США они пролетят над Камчаткой и Сахалином. На весь полет предположительно понадобится около трех месяцев.