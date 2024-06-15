Без еды и зарплаты: сотрудников трамвайного депо берут измором на работе

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Трагедия в Кемерове, в которой у трамвая отказали тормоза и он длительное время мчался по рельсам, пока не столкнулся со встречным трамваем, произошла утром 6 июня. Из-за технической неисправности одного вагона пострадали 140 человек, еще один погиб. В связи с этиммногие интересуются, как дела в трамвайном депо Новосибирска.
Как сообщают коллеги из «МК в Новосибирске», особенно волнует сейчас ситуация в филиале МКП ГЭТ № 4 «Левобережный трамвайный». На нее в частности жалуются сотрудники депо, по мнению которых условия турда не просто сложные — они невыносимые. 105 работников подписали коллективное обращение, в котором указали перечень проблем.
Одна из основных — это само состояние трамыае, износ контактной сети. Именно из-за этого в Новосибирске регулярно происходят инциденты со сходом трамваем с рельс или даже возгорания. Износ парка трамваев составляет 77,2%. На балансе в Новосибирске стоят 168 трамваев, из которых 112 находятся в эксплуатации, а 56 отстранены от работы из-за критических повреждений.
Кроме того, руководство, уверяют сотрудники, совсем не соблюдает трудовое законодательство и не поддерживает нормальные условия. Так, например ни летом, ни зимой в трамваях невозможно находится — в них либо невыносимо холодно, либо в такой же степени жарко. При этом действует запрет на кондиционеры, шторки и жалюзи.
Доплаты за тяжелые условия при этом нет. Водителей и кондукторов, напротив, лишают премий и регулярно допускают «ошибки» при начислении заработной платы.
«Поголовно применяется политика полной виновности водителя в случае любого ЧП без суда и следствия. По звонку диктуют приказы, процент лишения премии, дисциплинарных взысканий», — пишут работники в коллективном обращении.
Они дополняют, что руководство докучи «выдавливает» специалистов среднего звена, которые пытаются улучшить условия. Вместо предоставления хороших начальников, рабочих лишают единственной столовой, вынждая их обедать как придется.
Коллективное обращение сотрудники направили руководству. Уже состоялась встреча. Правда, сами сотрудники утверждают, что она прошла не как положено — в 11 утра, когда часть работников вышла на смену, а другая — ушла.