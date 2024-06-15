Без еды и зарплаты: сотрудников трамвайного депо берут измором на работе

Трагедия в Кемерове, в которой у трамвая отказали тормоза и он длительное время мчался по рельсам, пока не столкнулся со встречным трамваем, произошла утром 6 июня. Из-за технической неисправности одного вагона пострадали 140 человек, еще один погиб. В связи с этиммногие интересуются, как дела в трамвайном депо Новосибирска.