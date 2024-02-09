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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Главные события в НСО с 5 по 9 января

Срывы Орбакайте и пошлый Nebar — главные новости Новосибирска с 5 по 9 января

9 февраля 2024, 12:58
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Главные события в НСО с 5 по 9 января
Прошедшая неделя запомнилась множеством событий. В традиционном дайджесте Atas.Info представлены наиболее яркие и неоднозначные моменты уходящей недели.

Новосибирский экс-депутат Илья Пономарев* стал фигурантом дела о госизмене — сейчас он находится на Украине

Бывший депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» из Новосибирской области Илья Пономарев* стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Ему вменяют переход на сторону противника, финансирование террористической организации, призывы к экстремизму и терроризму и призывы к антигосударственной деятельности. Сам бывший политик сейчас находится на Украине.

Стоит отметить, что Илья Пономарев* неоднократно выступал против проведения специальной военной операции и призывал к радикальным беспорядкам.

*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Новосибирский экс-депутат Пономарев* стал фигурантом дела о госизмене
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Концерт Кристины Орбакайте в Новосибирске отменили — его запрета добивались православные активисты

В Новосибирске отменили очередной концерт приезжих артистов. На этот раз костью в горле у православно-патриотической общественности встала поп-певица Кристина Орбакайте. Мероприятия были приурочены к Международному Женскому дню и должны были пройти 8 и 9 марта в ДКЖ и «Доме ученых». Теперь зрителям вернут деньги за билеты.

Причиной неприятия стало проживание Кристины Орбакайте в США и отсутствие четкой позиции по поводу специальной военной операции. По мнению активистов из организации «Радетель», выступления певицы в России являются лишь способом заработка.

Концерт Кристины Орбакайте в Новосибирске отменили после жалоб активистов
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Скандальный Nebar требуют закрыть в Новосибирске — его проверит прокуратура

В начале недели новосибирскую общественность всколыхнула видеозапись из развлекательного заведения Nebar, на котором был зафиксирован половой акт прямо на барной стойке. На волну возмущений отреагировали в региональном отделении Союза отцов, а его глава Сергей Майоров назвал происходящее «преступлением» и потребовал проверить бар. Его просьбу услышали в прокуратуре, сотрудники ведомства уже начали проверку. Прикроют ли слишком пошлый Nebar, пока неизвестно.

Скандальный новосибирский «Небар» после публичного секса проверит прокуратура
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Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов ищет новую работу — он хочет зарплату в полмиллиона рублей

Вице-мэр Новосибирска неожиданно решил подыскать себе новую работу. Соответствующие резюме появились на рекрутерском сайте hh.ru. Заместитель главы сибирской столицы желает работать либо руководителем проекта, либо PR-директором.

В резюме указан трудовой стаж, составляющий 18 лет. При этом желаемая зарплата составляет полмиллиона рублей. Причины возможной смены сферы деятельности сам Артем Скатов пока не озвучил.

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов ищет работу с зарплатой полмиллиона рублей
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Новую станцию метро построят в Ленинском районе Новосибирска — правда, появится она не ранее 2030 года

В Новосибирске планируют открыть дополнительную станцию метро. Новый объект получит название «Заводская» и будет обслуживать Дзержинскую линию в районе улиц Станционной и будущей Героической. Улица будет проходить в створе проектируемого метрополитена и связывать Левобережную скоростную магистраль и ул. Троллейную с созданием крупного мультимодального транспортного узла в районе железнодорожной станции «Новосибирск-Западный».

Проект планировки территории промышленной зоны Ленинского района затрагивает площадь 1277,95 гектара от площади Труда до Дивногорского микрорайона. Помимо масштабного жилищного строительства и возведения объектов социальной сферы, здесь запланировано появление новых крупных транспортных магистралей. При этом начать строительство скоростной магистрали планируется после 2030 года.

В Ленинском районе Новосибирска построят станцию метро «Заводская»
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Открытие новосибирской IKEA отложили — его переносили уже два раза

В Новосибирске вновь перенесли открытие магазина IKEA. Теперь продукцию шведов в ТЦ «Кировский рынок» горожане смогут купить не раньше конца февраля. При этом дату открытия переносили дважды — на конец декабря 2023 года и начало января. Откроется ли магазин указанный срок, неизвестно.

Еще один отдел с аналогичным названием готовят к открытию в супермаркете «Лента» на Бердском шоссе.

Открытие IKEA в Новосибирске откладывается: названы новые сроки
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Безымянную территорию напротив цирка предлагают назвать Никольской площадью — название предложила РПЦ

Территория между Нарымским сквером, Вознесенским собором и цирком в Новосибирске пока остается безымянной. Горожанам предлагали принять участие в обсуждении благоустройства участка, но его название практически не озвучивалось и редко ставилось на обсуждение. Положение решили исправить в Новосибирской епархии.

Представители РПЦ предложили назвать территорию просто и со вкусом — Никольская площадь. Это может быть связано с уже установленным и освященным памятником Николаю Чудотворцу и намеком на прежнее название города — Новониколаевск. При этом в мэрии уже фактически одобрили название, предложив новосибирцам лишь проголосовать «за» или «против». Итоги должны подвести 14 февраля

Новосибирцам предложили выбрать название площади перед цирком из одного варианта
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Прошел год после трагедии на ул. Линейной — власти до сих пор не знают, что делать с территорией на месте взорвавшегося дома

9 февраля исполнился ровно год с момента взрыва бытового газа на улице Линейной, 39. Тогда погибли пятнадцать человек, многие остались без крыши над головой.

Новосибирцы предлагают создать Аллею памяти для увековечивания трагедии и сохранения воспоминаний о погибших. Однако в мэрии пока так и не определились, что же появится на месте снесенного дома. Среди вариантов — сквер и детская площадка. Чтобы учесть все мнения, предлагается голосование, однако его дата пока не определена.

Власти Новосибирска еще не решили, что будет на месте рухнувшего дома на Линейной
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За участие в выборах новосибирцы могут получить квартиру или автомобиль — такие подарки обещают региональные власти

С 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента. Для повышения явки региональные власти планируют устроить викторину с возможностью выиграть ценный приз. Среди главных — автомобили и недвижимость.

Для участия новосибирцу следует прийти на выборы, принять участие в викторине, оставить контактные данные и сохранить отрывной купон. К дальнейшему розыгрышу будут допущены участники, правильно ответившие на 5 вопросов.

Розыгрыш квартиры и автомобилей проведут на выборах президента в Новосибирске
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