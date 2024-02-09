Срывы Орбакайте и пошлый Nebar — главные новости Новосибирска с 5 по 9 января

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Бывший депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» из Новосибирской области Илья Пономарев* стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Ему вменяют переход на сторону противника, финансирование террористической организации, призывы к экстремизму и терроризму и призывы к антигосударственной деятельности. Сам бывший политик сейчас находится на Украине.
Стоит отметить, что Илья Пономарев* неоднократно выступал против проведения специальной военной операции и призывал к радикальным беспорядкам.
*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
В Новосибирске отменили очередной концерт приезжих артистов. На этот раз костью в горле у православно-патриотической общественности встала поп-певица Кристина Орбакайте. Мероприятия были приурочены к Международному Женскому дню и должны были пройти 8 и 9 марта в ДКЖ и «Доме ученых». Теперь зрителям вернут деньги за билеты.
Причиной неприятия стало проживание Кристины Орбакайте в США и отсутствие четкой позиции по поводу специальной военной операции. По мнению активистов из организации «Радетель», выступления певицы в России являются лишь способом заработка.
В начале недели новосибирскую общественность всколыхнула видеозапись из развлекательного заведения Nebar, на котором был зафиксирован половой акт прямо на барной стойке. На волну возмущений отреагировали в региональном отделении Союза отцов, а его глава Сергей Майоров назвал происходящее «преступлением» и потребовал проверить бар. Его просьбу услышали в прокуратуре, сотрудники ведомства уже начали проверку. Прикроют ли слишком пошлый Nebar, пока неизвестно.
Вице-мэр Новосибирска неожиданно решил подыскать себе новую работу. Соответствующие резюме появились на рекрутерском сайте hh.ru. Заместитель главы сибирской столицы желает работать либо руководителем проекта, либо PR-директором.
В резюме указан трудовой стаж, составляющий 18 лет. При этом желаемая зарплата составляет полмиллиона рублей. Причины возможной смены сферы деятельности сам Артем Скатов пока не озвучил.
В Новосибирске планируют открыть дополнительную станцию метро. Новый объект получит название «Заводская» и будет обслуживать Дзержинскую линию в районе улиц Станционной и будущей Героической. Улица будет проходить в створе проектируемого метрополитена и связывать Левобережную скоростную магистраль и ул. Троллейную с созданием крупного мультимодального транспортного узла в районе железнодорожной станции «Новосибирск-Западный».
Проект планировки территории промышленной зоны Ленинского района затрагивает площадь 1277,95 гектара от площади Труда до Дивногорского микрорайона. Помимо масштабного жилищного строительства и возведения объектов социальной сферы, здесь запланировано появление новых крупных транспортных магистралей. При этом начать строительство скоростной магистрали планируется после 2030 года.
В Новосибирске вновь перенесли открытие магазина IKEA. Теперь продукцию шведов в ТЦ «Кировский рынок» горожане смогут купить не раньше конца февраля. При этом дату открытия переносили дважды — на конец декабря 2023 года и начало января. Откроется ли магазин указанный срок, неизвестно.
Еще один отдел с аналогичным названием готовят к открытию в супермаркете «Лента» на Бердском шоссе.
Территория между Нарымским сквером, Вознесенским собором и цирком в Новосибирске пока остается безымянной. Горожанам предлагали принять участие в обсуждении благоустройства участка, но его название практически не озвучивалось и редко ставилось на обсуждение. Положение решили исправить в Новосибирской епархии.
Представители РПЦ предложили назвать территорию просто и со вкусом — Никольская площадь. Это может быть связано с уже установленным и освященным памятником Николаю Чудотворцу и намеком на прежнее название города — Новониколаевск. При этом в мэрии уже фактически одобрили название, предложив новосибирцам лишь проголосовать «за» или «против». Итоги должны подвести 14 февраля
9 февраля исполнился ровно год с момента взрыва бытового газа на улице Линейной, 39. Тогда погибли пятнадцать человек, многие остались без крыши над головой.
Новосибирцы предлагают создать Аллею памяти для увековечивания трагедии и сохранения воспоминаний о погибших. Однако в мэрии пока так и не определились, что же появится на месте снесенного дома. Среди вариантов — сквер и детская площадка. Чтобы учесть все мнения, предлагается голосование, однако его дата пока не определена.
С 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента. Для повышения явки региональные власти планируют устроить викторину с возможностью выиграть ценный приз. Среди главных — автомобили и недвижимость.
Для участия новосибирцу следует прийти на выборы, принять участие в викторине, оставить контактные данные и сохранить отрывной купон. К дальнейшему розыгрышу будут допущены участники, правильно ответившие на 5 вопросов.