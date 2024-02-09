Срывы Орбакайте и пошлый Nebar — главные новости Новосибирска с 5 по 9 января

Прошедшая неделя запомнилась множеством событий. В традиционном дайджесте Atas.Info представлены наиболее яркие и неоднозначные моменты уходящей недели.

∟ Новосибирский экс-депутат Илья Пономарев* стал фигурантом дела о госизмене — сейчас он находится на Украине

∟ Концерт Кристины Орбакайте в Новосибирске отменили — его запрета добивались православные активисты

∟ Скандальный Nebar требуют закрыть в Новосибирске — его проверит прокуратура

∟ Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов ищет новую работу — он хочет зарплату в полмиллиона рублей

∟ Новую станцию метро построят в Ленинском районе Новосибирска — правда, появится она не ранее 2030 года

∟ Открытие новосибирской IKEA отложили — его переносили уже два раза

∟ Безымянную территорию напротив цирка предлагают назвать Никольской площадью — название предложила РПЦ

∟ Прошел год после трагедии на ул. Линейной — власти до сих пор не знают, что делать с территорией на месте взорвавшегося дома