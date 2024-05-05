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Май
Вещи первого «советского» патриарха Тихона покажут в Новосибирске
5 мая, 03:58
Февраль
Срывы Орбакайте и пошлый Nebar — главные новости Новосибирска с 5 по 9 февраля
9 февраля, 12:58
Ноябрь 2023
Царские сектанты в Новосибирске: опасных фанатиков заметили в храмах
15 ноября 2023, 10:05
Май 2023
Мэр Новосибирска доложил губернатору о крестном ходе 21 мая
15 мая 2023, 04:03

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