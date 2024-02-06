В Ленинском районе Новосибирска построят станцию метро «Заводская»

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Published Сегодня, 08:49
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Проект планировки территории промышленной зоны Ленинского района затрагивает площадь 1277,95 гектара от площади Труда до Дивногорского микрорайона. Помимо масштабного жилищного строительства и возведения объектов социальной сферы, здесь запланировано появление новых крупных транспортных магистралей.
Предполагается построить улицу Героическая, которая будет проходить в створе проектируемого метрополитена и связывать Левобережную скоростную магистраль и ул. Троллейную с созданием крупного мультимодального транспортного узла в районе железнодорожной станции «Новосибирск-Западный».
А новая станция метро «Заводская» Дзержинской линии запланирована на пересечении проектируемой улицы Героическая и существующей Станционной.
План предусматривает продолжение улицы Связистов до пересечения с Левобережной скоростной магистралью.
Собственно, сама же Левобережная скоростная магистраль свяжет проезд Энергетиков и транспортное кольцо на Колывань. Кроме того, планируют построить так называемую Ельцовскую магистраль, которая будет выходить на будущий Ельцовский мост.
Строительство скоростной магистрали и станции метро «Заводская» запланировано начать после 2030 года, сказано в постановлении мэрии.