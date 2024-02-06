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Метро в Новосибирске — самый быстрый и комфортный городской транспорт

В Ленинском районе Новосибирска построят станцию метро «Заводская»

6 февраля 2024, 08:49
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Метро в Новосибирске — самый быстрый и комфортный городской транспорт
Мэрия опубликовала перспективный план развития промышленной зоны Левобережья, который, кроме продления ветки метро, предполагает развитие наземной транспортной инфраструктуры

Проект планировки территории промышленной зоны Ленинского района затрагивает площадь 1277,95 гектара от площади Труда до Дивногорского микрорайона. Помимо масштабного жилищного строительства и возведения объектов социальной сферы, здесь запланировано появление новых крупных транспортных магистралей.

Предполагается построить улицу Героическая, которая будет проходить в створе проектируемого метрополитена и связывать Левобережную скоростную магистраль и ул. Троллейную с созданием крупного мультимодального транспортного узла в районе железнодорожной станции «Новосибирск-Западный».

А новая станция метро «Заводская» Дзержинской линии запланирована на пересечении проектируемой улицы Героическая и существующей Станционной.

План предусматривает продолжение улицы Связистов до пересечения с Левобережной скоростной магистралью.

Собственно, сама же Левобережная скоростная магистраль свяжет проезд Энергетиков и транспортное кольцо на Колывань. Кроме того, планируют построить так называемую Ельцовскую магистраль, которая будет выходить на будущий Ельцовский мост.

Строительство скоростной магистрали и станции метро «Заводская» запланировано начать после 2030 года, сказано в постановлении мэрии.

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#Новосибирск#Метро#Развитие#Планы#Ленининский район
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