Власти заявили о планах вернуть «Сибсельмаш» в государственную собственность

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Предыдущий собственник — компания «Меркас» — успела передать часть площадей в аренду третьим лицам, также на территории запущено производство. Власти планируют действовать с учетом этих обстоятельств, сообщает «Прецедент».
Есть ряд арендаторов на «Сибсельмаше» и наша задача то, что уже арендовано, что уже развивается и запущено в производство: оставить, как есть, потому что есть понимание, как это будет развиваться, — пояснил Сергей Сёмка.
Завод «Сибсельмаш» был признан банкротом еще в 2012 году. В марте 2019 года кредиторы завода решили продать имуществ на закрытом аукционе. Победителем стала компания «Меркас». Организация решила построить на территории жилые дома.
Позже выяснилось, что реальная стоимость имущества завода была значительно завышена, а «Меркас» не планировал выполнять своих обязательств по государственному оборонному заказу. Компания начала распродавать имущество завода. Суд отменил сделку. Возбуждено уголовное дело.