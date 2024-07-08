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Июль
Более ста всероссийских и международных соревнований пройдут в регионе в 2024 году
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассмотрел вопросы организации и проведения в регионе спортивных соревнований различного уровня.
8 июля, 06:00
Март
Как встретить весну в Новосибирске — 13 лайфхаков провести время с пользой
22 марта, 12:07
Февраль
Сотни домов в Новосибирске уйдут под снос из-за КРТ — что это такое и где реализуется
21 февраля, 07:03
В Ленинском районе Новосибирска построят станцию метро «Заводская»
6 февраля, 08:49
Какие парки и скверы появятся в Новосибирске в 2024 году
1 февраля, 06:05

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