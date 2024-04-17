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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

Каждый год размер семейного капитала индексируют

Более 54 тысяч многодетных семей получили сертификат на областной семейный капитал

17 апреля 2024, 09:03
Фото: nso.ru
Каждый год размер семейного капитала индексируют
Региональный семейный капитал — одна из наиболее востребованных выплат в рамках нацпроекта «Демография». В Новосибирской области ее размер в текущем году составляет 146,7 тысяч рублей.

Решение о выплатах областного семейного капитала было принято в 2012 году. Ежегодно количество многодетных семей, получивших соответствующий сертификат, увеличивается и уже составляет более 54 тысяч семей, сообщила журналистам начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Мальцева.

Областной семейный капитал предоставляется автоматически при присвоении семье статуса многодетной, никаких специальных документов для этого собирать и предоставлять не нужно. Размер выплаты ежегодно индексируется, сейчас она составляет 146,7 тысяч рублей. В первую очередь, семьи тратят деньги на улучшение жилищных условий, приобретение автомобилей, сельскохозяйственной техники, обучение детей и покупку компьютера.

Подробная информация об областном семейном капитале размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Получить консультацию можно по телефону горячей линии 8-800-2500-201.

Поддержка семей с детьми является одним из приоритетов деятельности правительства региона, подчеркивают в министерстве.

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