Более 54 тысяч многодетных семей получили сертификат на областной семейный капитал

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Решение о выплатах областного семейного капитала было принято в 2012 году. Ежегодно количество многодетных семей, получивших соответствующий сертификат, увеличивается и уже составляет более 54 тысяч семей, сообщила журналистам начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Мальцева.
Областной семейный капитал предоставляется автоматически при присвоении семье статуса многодетной, никаких специальных документов для этого собирать и предоставлять не нужно. Размер выплаты ежегодно индексируется, сейчас она составляет 146,7 тысяч рублей. В первую очередь, семьи тратят деньги на улучшение жилищных условий, приобретение автомобилей, сельскохозяйственной техники, обучение детей и покупку компьютера.
Подробная информация об областном семейном капитале размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Получить консультацию можно по телефону горячей линии 8-800-2500-201.
Поддержка семей с детьми является одним из приоритетов деятельности правительства региона, подчеркивают в министерстве.