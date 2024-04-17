Более 54 тысяч многодетных семей получили сертификат на областной семейный капитал

Областной семейный капитал предоставляется автоматически при присвоении семье статуса многодетной, никаких специальных документов для этого собирать и предоставлять не нужно. Размер выплаты ежегодно индексируется, сейчас она составляет 146,7 тысяч рублей. В первую очередь, семьи тратят деньги на улучшение жилищных условий, приобретение автомобилей, сельскохозяйственной техники, обучение детей и покупку компьютера.