Новые меры поддержки участников СВО и их семей предложено ввести в России

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
В очередном докладе президенту Владимиру Путину рабочая группа по СВО предложила ввести новые меры поддержки участников спецоперации и их семей и изложиларекомендации по повышению эффективности работы предприятий ВПК, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«В случае тяжелого ранения бойца без его личного участия родственники не могут, например, распоряжаться деньгами с его счета, даже с целью оплаты проезда к нему в госпиталь. В связи с этим необходимо включить в состав приложений к контракту оформление доверенностей на управление имуществом и обязательствами будущих бойцов в период их пребывания на фронте», — отметил он.
Предлагается также наделить исполнителей второго уровня правом распоряжаться прибылью по окончании каждого этапа контракта по гособоронзаказу, наравне с головными подрядчиками. Сейчас они лишены такой возможности до выполнения всех предусмотренных контрактом работ.
Кроме того, Андрей Турчак доложил президенту о реализации ранее озвученных предложений. Принят закон об отмене госпошлины за регистрацию техники, безвозмездно переданной в зону СВО. Внесён законопроект, предусматривающий одновременное получение пенсий по инвалидности и по потере кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства, родители которых погибли в СВО.
В Новосибирской области действуют как федеральные, так и региональные меры поддержки участников СВО и их семей, подчеркнул замсекретаря реготделения «Единой России», глава профильного комитета областного Заксобрания Игорь Гришунин.
«В регионе выстроена адресная работа со всеми заявителями на получение губернаторского реабилитационного сертификата. Для участников СВО значима поддержка в получении медицинской, социальной, психологической помощи и социальная адаптация. Фонд „Защитники Отечества“ совместно с профильными министерствами работает по всем направлениям помощи. Основным каналом подачи заявлений на реабилитационный сертификат остаются отделы соцобслуживания населения», — говорит Игорь Гришунин.
За год действия губернаторского сертификата им воспользовались почти 700 человек, добавил Гришунин.