Новые меры поддержки участников СВО и их семей предложено ввести в России

Кроме того, Андрей Турчак доложил президенту о реализации ранее озвученных предложений. Принят закон об отмене госпошлины за регистрацию техники, безвозмездно переданной в зону СВО. Внесён законопроект, предусматривающий одновременное получение пенсий по инвалидности и по потере кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства, родители которых погибли в СВО.