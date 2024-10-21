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Инфраструктура

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2024
Суд обязал оборудовать ливневки на 11 улицах Новосибирска
Прокуратура выявила несколько улиц в Новосибирске, на которых отсутствуют ливневки, из-за чего город регулярно утопает в огромных лужах.
21 октября, 08:03
Первая электричка до Пашино поедет от Новосибирска-Главного 15 декабря
В Новосибирске стартовала обкатка пригородных электричек на Пашинской ветке, направляющейся к строящемуся жилому массиву Клюквенный. Первая электричка была замечена местными жителями 16 октября 2024 года, когда она проследовала через станцию Иня-Восточная и направилась к Новосибирску-Главному.
20 октября, 05:59
В Новосибирске демонтировали брусчатку перед Домом Ленина
20 октября, 05:49
«Россети» строят энергосистему для расширения новосибирского участка Транссиба
Компания «Россети Новосибирск» приступила к строительству энергетической инфраструктуры, которая обеспечит электроснабжение объектов железной дороги на расширяющемся участке Транссибирской магистрали.
14 октября, 11:56
На расширение проблемного участка трассы под Новосибирском потратят 18 млрд рублей
Проблемный участок федеральной трассы Р-254 «Иртыш», расположенный вблизи Новосибирска, будет расширен, рссказали в «Сибуправтодоре».
9 октября, 01:30
Инвестор из Китая объяснил, почему заводы нужно строить именно в Новосибирске
На фоне строительства нового крупного предприятия, инвестор из КНР рассказал, почему для развития бизнеса выбрал именно Новосибирскую область.
4 октября, 08:34
Еще два технопарка планируют построить в Новосибирской области
28 сентября, 06:38
Обсудить концепцию «Город без окраин» предложил архитекторам мэр Новосибирска
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев обратился к архитекторам с инициативой обсудить концепцию «Город без окраин», направленную на равномерное развитие всех районов города.
26 августа, 07:54
Как приструнить самокатчиков-нарушителей, придумали в ГАИ Новосибирска
Строительство специальных дорожек для движения электросамокатов необходимо, это снизит аварийность, считает замруководителя регионального управления дорожной инспекции
23 августа, 06:18
Карта. Пляжи Новосибирска: где искупаться в жаркие выходные
2 августа, 05:21
Новосибирский губернатор поручил скоординировать реализацию федеральных проектов
По итогам рабочей поездки в Новосибирскую область председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, губернатор Андрей Травников поручил правительству региона скоординировать усилия по реализации важных проектов.
29 июля, 06:36
Национальные цели обсудят на Сибирском транспортном форуме в Новосибирске
С 19 по 21 июня в Новосибирском Экспоцентре пройдет XI Международный Сибирский транспортный форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура».
17 июня, 06:56
Районы с отсутствующими ливневками перечислили в мэрии Новосибирска
В некоторых районах Новосибирска практически отсутствует ливневая канализация, но ее строительство не предусмотрено, следует из сообщения мэрии.
23 мая, 02:46
300 млн рублей не хватает на ремонт Новосибирскому метрополитену
В Новосибирске на текущий ремонт подвижного состава и инфраструктуры метрополитена не хватает около 300 миллионов рублей, сообщили в пресс-центре мэрии.
22 мая, 08:01
Новосибирск попал в топ-10 благоприятных для жизни городов-миллионников
Новосибирск стал одним из городов с миллионным населением благоприятных для жизни, вместе с Бердском, Обью, Куйбышевым, Татарском и Карасуком.
2 апреля, 01:54
За пять лет в Новосибирской области создали более 1200 спортобъектов
Инфраструктура для занятий физкультурой спортом значительно расширилась в Новосибирской области с 2019 года. Было построено более 1260 спортобъектов, что больше в 2,5 раза, чем в предыдущие пять лет.
26 февраля, 05:27
Более 200 новых соцобъектов получили жители региона благодаря нацпроектам
13 февраля, 05:48
В Новосибирске создают «сибирские Лужники» — где появится спортивный кластер
В Новосибирске может появиться новый футбольный стадион. О перспективах создания «Сибирских Лужников» заявил гендиректор футбольного клуба «Новосибирск» Алексей Толоконский в эфире радио «Городская волна». Соответствующий план рассматривает Новосибирская областная федерация футбола.
2 февраля, 09:19
2023
Новосибирские села вблизи будущего мусороперерабатывающего комплекса получат развитие
Несколько населенных пунктов в Новосибирской области получат свое развитие с учетом размещения комплекса по переработке отходов. В селах отремонтирую дороги, построят школы и детсады. Также по решению правительства региона будет реконструирована система водоотведения.
21 декабря 2023, 06:35
Объем ремонта дорог в Новосибирской области за пять лет вырос в 1,7 раза
23 марта 2023, 09:27

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