За пять лет в Новосибирской области создали более 1200 спортобъектов

Инфраструктура для занятий физкультурой спортом значительно расширилась в Новосибирской области с 2019 года. Было построено более 1260 спортобъектов, что больше в 2,5 раза, чем в предыдущие пять лет.