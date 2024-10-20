Первая электричка до Пашино поедет от Новосибирска-Главного 15 декабря

Электрички будут курсировать до нового жилого комплекса, где предполагается строительство четырёх остановочных платформ. Платформы планируется установить на Пашинском переезде, в микрорайоне Клюквенный, у торгового комплекса «Нордмолл» и в самом Пашино. По предварительным данным, запуск первого поезда ожидается 5 ноября, хотя официального подтверждения от РЖД пока не поступило.