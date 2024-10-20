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Posted 20 октября, 05:59

Published 20 октября, 05:59

Modified 20 октября, 06:01

Updated 20 октября, 06:01

Электрички отправятся с Вокзала-Главного

Первая электричка до Пашино поедет от Новосибирска-Главного 15 декабря

20 октября 2024, 05:59
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Электрички отправятся с Вокзала-Главного
В Новосибирске стартовала обкатка пригородных электричек на Пашинской ветке, направляющейся к строящемуся жилому массиву Клюквенный. Первая электричка была замечена местными жителями 16 октября 2024 года, когда она проследовала через станцию Иня-Восточная и направилась к Новосибирску-Главному.

Электрички будут курсировать до нового жилого комплекса, где предполагается строительство четырёх остановочных платформ. Платформы планируется установить на Пашинском переезде, в микрорайоне Клюквенный, у торгового комплекса «Нордмолл» и в самом Пашино. По предварительным данным, запуск первого поезда ожидается 5 ноября, хотя официального подтверждения от РЖД пока не поступило.

Обкатка электричек связана с проверкой инфраструктуры, энергетических объектов и подготовкой локомотивных бригад к новым маршрутам. Кроме того, в микрорайоне Клюквенный активно ведётся благоустройство: создан тротуар, установлено освещение вдоль дороги, а также завершены работы по бетонированию самой платформы.

Восстановление ветки от станции Иня-Восточная до Пашино обойдётся бюджету в 700 миллионов рублей. Ожидается, что с введением электричек время в пути из центра города до Пашино составит всего 15 минут, что значительно упростит транспортные связи между районами.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#РЖД#Инфраструктура#Электрички#Пашино#Клюквенный
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