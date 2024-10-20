Первая электричка до Пашино поедет от Новосибирска-Главного 15 декабря

Posted 20 октября, 05:59
Published 20 октября, 05:59
Modified 20 октября, 06:01
Updated 20 октября, 06:01
Электрички будут курсировать до нового жилого комплекса, где предполагается строительство четырёх остановочных платформ. Платформы планируется установить на Пашинском переезде, в микрорайоне Клюквенный, у торгового комплекса «Нордмолл» и в самом Пашино. По предварительным данным, запуск первого поезда ожидается 5 ноября, хотя официального подтверждения от РЖД пока не поступило.
Обкатка электричек связана с проверкой инфраструктуры, энергетических объектов и подготовкой локомотивных бригад к новым маршрутам. Кроме того, в микрорайоне Клюквенный активно ведётся благоустройство: создан тротуар, установлено освещение вдоль дороги, а также завершены работы по бетонированию самой платформы.
Восстановление ветки от станции Иня-Восточная до Пашино обойдётся бюджету в 700 миллионов рублей. Ожидается, что с введением электричек время в пути из центра города до Пашино составит всего 15 минут, что значительно упростит транспортные связи между районами.