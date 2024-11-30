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Posted 30 ноября, 03:40

Published 30 ноября, 03:40

Modified 30 ноября, 03:42

Updated 30 ноября, 03:42

Станция метро

Новосибирский метрополитен приобретает новый поезд за 864 миллиона рублей

30 ноября 2024, 03:40
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Станция метро
Новосибирский метрополитен заключил контракт на поставку нового состава вагонов стоимостью 863,7 млн рублей. Новый поезд планируют ввести в эксплуатацию к концу марта 2026 года.

Новые поезд будет состоять из пяти вагонов: двух головных, двух промежуточных моторных и одного прицепного немоторного. Вагоны оснастят широкими дверными проемами, USB-портами, кондиционером, видеонаблюдением и нескользящим наполным покрытием.

Контракт будет заключен с единственным участником аукциона, чье имя пока не разглашается. Закупка стала возможной благодаря средствам, сэкономленным метрополитеном на предыдущих тендерах. Осенью 2024 года были проведены закупки четырёх пятивагонных составов у московской компании «Трансмашхолдинг», что позволило выделить бюджет для нового поезда.

Новый поезд станет частью модернизации метрополитена, который продолжает обновлять подвижной состав и расширять сеть.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Бюджет#Поезд#Модернизация#Инфраструктура#Метрополитен
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