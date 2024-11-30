Новосибирский метрополитен приобретает новый поезд за 864 миллиона рублей

Контракт будет заключен с единственным участником аукциона, чье имя пока не разглашается. Закупка стала возможной благодаря средствам, сэкономленным метрополитеном на предыдущих тендерах. Осенью 2024 года были проведены закупки четырёх пятивагонных составов у московской компании «Трансмашхолдинг», что позволило выделить бюджет для нового поезда.