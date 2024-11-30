Новосибирский метрополитен приобретает новый поезд за 864 миллиона рублей

Posted 30 ноября, 03:40
Published 30 ноября, 03:40
Modified 30 ноября, 03:42
Updated 30 ноября, 03:42
Новые поезд будет состоять из пяти вагонов: двух головных, двух промежуточных моторных и одного прицепного немоторного. Вагоны оснастят широкими дверными проемами, USB-портами, кондиционером, видеонаблюдением и нескользящим наполным покрытием.
Контракт будет заключен с единственным участником аукциона, чье имя пока не разглашается. Закупка стала возможной благодаря средствам, сэкономленным метрополитеном на предыдущих тендерах. Осенью 2024 года были проведены закупки четырёх пятивагонных составов у московской компании «Трансмашхолдинг», что позволило выделить бюджет для нового поезда.
Новый поезд станет частью модернизации метрополитена, который продолжает обновлять подвижной состав и расширять сеть.