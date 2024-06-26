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9 тысяч семей купили машины на семейный капитал Новосибирской области

9 тысяч семей купили машины на семейный капитал Новосибирской области

26 июня 2024, 10:42
Фото: 1MI
Свыше 9 тысяч многодетных семей направили средства областного семейного капитала на покупку автомобиля, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Свыше 9 тысяч многодетных семей региона направили средства областного семейного капитала на покупку автомобиля.

Сертификат на областной семейный капитал — одна из мер поддержки регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». В Новосибирской области уже более 55 тысяч многодетных семей получили данный сертификат.

По словам заместителя начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрия Радича, сертификат на областной семейный капитал действует в регионе с 2012 года. Размер выплаты ежегодно индексируется и сейчас составляет 146,7 тысяч рублей. Общее количество семей, получивших сертификат — более 55 тысяч. Уже распорядились средствами меры поддержки 41 тысяча многодетных родителей.

Так, 9,1 тысяч семей региона использовали сертификат на приобретение автомобиля. Кроме того, многодетные семьи часто тратят эти деньги на улучшение жилищных условий, покупку сельхозтехники, обучение детей, приобретение компьютеров, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, а также на формирование накопительной части трудовой пенсии родителей.

Подробная информация об областном семейном капитале размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Получить консультацию можно по телефону горячей линии 8-800-2500-201, уточнили в пресс-службе правительства региона.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Автомобили#Многодетные семьи#Финансовая поддержка#Семейный капитал
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