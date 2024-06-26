9 тысяч семей купили машины на семейный капитал Новосибирской области

По словам заместителя начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрия Радича, сертификат на областной семейный капитал действует в регионе с 2012 года. Размер выплаты ежегодно индексируется и сейчас составляет 146,7 тысяч рублей. Общее количество семей, получивших сертификат — более 55 тысяч. Уже распорядились средствами меры поддержки 41 тысяча многодетных родителей.