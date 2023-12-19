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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Новосибирцы предпочитают рабочие профессии

Новосибирцы стали чаще находить работу

19 декабря 2023, 12:10
Фото: Midjourney
Новосибирцы предпочитают рабочие профессии

Количество безработных новосибирцев достигло исторического минимума

В Новосибирской области существенно сократился уровень безработицы. Соответствующий показатель достиг исторического минимума.

На заседании межведомственной рабочей группы в региональном правительстве был озвучен показатель в 0,6% от рабочей силы. Количество предложений на рынке труда составляет 30,5 тысяч и превышает число зарегистрированных на бирже граждан в 3,5 раза. Такие данные были приведены заместителем губернатора Сергеем Нелюбовым.

В регионе сохраняется спрос на рабочие профессии в сферах промышленности, торговли, здравоохранения, образования и строительства. При этом перед людьми стоит три варианта: трудоустройство на предприятии, предпринимательство и самозанятость. Кроме того, мужчины зачастую выбирают службу по контракту.

Напомним, что в Новосибирске составили антирейтинг сотрудников, любящих поскандалить на рабочем месте.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Работа#Безработица#Александр Ляхов#Рынок труда
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