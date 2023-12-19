Новосибирцы стали чаще находить работу

В регионе сохраняется спрос на рабочие профессии в сферах промышленности, торговли, здравоохранения, образования и строительства. При этом перед людьми стоит три варианта: трудоустройство на предприятии, предпринимательство и самозанятость. Кроме того, мужчины зачастую выбирают службу по контракту.