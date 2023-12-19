Новосибирцы стали чаще находить работу

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
На заседании межведомственной рабочей группы в региональном правительстве был озвучен показатель в 0,6% от рабочей силы. Количество предложений на рынке труда составляет 30,5 тысяч и превышает число зарегистрированных на бирже граждан в 3,5 раза. Такие данные были приведены заместителем губернатора Сергеем Нелюбовым.
В регионе сохраняется спрос на рабочие профессии в сферах промышленности, торговли, здравоохранения, образования и строительства. При этом перед людьми стоит три варианта: трудоустройство на предприятии, предпринимательство и самозанятость. Кроме того, мужчины зачастую выбирают службу по контракту.
Напомним, что в Новосибирске составили антирейтинг сотрудников, любящих поскандалить на рабочем месте.