Названы самые скандальные профессии 2023 года в Новосибирске

В качестве способов справиться со склонностью к скандалам, участники опроса предложили следующее: повышение заработной платы (63%), поиск новой работы, которая приносит удовлетворение (59%), больше отдыха (46%), нормализацию графика работы (38%). Некоторые также упомянули медикаментозную терапию или принятие успокоительных средств (8%), в то время как 6% новосибирцев считают, что ничто не поможет скандальным людям стать спокойнее и доброжелательнее.