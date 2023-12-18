Названы самые скандальные профессии 2023 года в Новосибирске

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Published Сегодня, 02:49
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По данным опроса, который был проведен среди 1980 жителей Новосибирской области и других регионов страны, 65% новосибирцев ругались с представителями разных профессий.
Самыми скандальными оказались:
Также в списке находятся учителя, воспитатели, работники аэропортов и ломбардов, дворники и налоговые инспекторы. Большинство участников опроса полагает, что работники скандалят из-за стрессовых ситуаций на работе (69%), недовольства жизнью и работой (58%), неприязни к людям (47%), несоблюдения графика работы, переработок и, как следствие, усталости (40%), невысокой зарплаты (32%).
В качестве способов справиться со склонностью к скандалам, участники опроса предложили следующее: повышение заработной платы (63%), поиск новой работы, которая приносит удовлетворение (59%), больше отдыха (46%), нормализацию графика работы (38%). Некоторые также упомянули медикаментозную терапию или принятие успокоительных средств (8%), в то время как 6% новосибирцев считают, что ничто не поможет скандальным людям стать спокойнее и доброжелательнее.