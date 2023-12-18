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Чаще всего новосибирцы ругались с продавцами

Названы самые скандальные профессии 2023 года в Новосибирске

18 декабря 2023, 02:49
Фото: Midjourney
Чаще всего новосибирцы ругались с продавцами
С представителями каких профессий новосибирцы чаще всего вступали в конфликты, выяснил исследовательский центр Зарплаты.ру.

По данным опроса, который был проведен среди 1980 жителей Новосибирской области и других регионов страны, 65% новосибирцев ругались с представителями разных профессий.

Самыми скандальными оказались:

  • — Продавцы — 46%
  • — Работники колл-центров — 38%
  • — Таксисты — 35%
  • — Работники регистратуры — 30%
  • — Кассиры — 28%
  • — Кондукторы — 27%
  • — Врачи — 22%
  • — Курьеры — 21%
  • — Охранники — 20%
  • — Медсестры — 15%
  • — Строители — 15%
  • — Работники пунктов выдачи — 14%
  • — Бухгалтеры — 13%
  • — Администраторы — 10%
  • — Официанты — 9%

Также в списке находятся учителя, воспитатели, работники аэропортов и ломбардов, дворники и налоговые инспекторы. Большинство участников опроса полагает, что работники скандалят из-за стрессовых ситуаций на работе (69%), недовольства жизнью и работой (58%), неприязни к людям (47%), несоблюдения графика работы, переработок и, как следствие, усталости (40%), невысокой зарплаты (32%).

В качестве способов справиться со склонностью к скандалам, участники опроса предложили следующее: повышение заработной платы (63%), поиск новой работы, которая приносит удовлетворение (59%), больше отдыха (46%), нормализацию графика работы (38%). Некоторые также упомянули медикаментозную терапию или принятие успокоительных средств (8%), в то время как 6% новосибирцев считают, что ничто не поможет скандальным людям стать спокойнее и доброжелательнее.

Назван топ самых востребованных в Новосибирске профессий в декабре 2023
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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Опрос#Профессии
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