Новосибирцам назвали профессии с самыми высокими зарплатами — где больше платят?

Также высокие зарплаты гарантированы специалистам по недвижимости, строительству, транспортной логистике, IT, закупкам и управлению персоналом. Достойно оплатят труд работникам фитнес-клубов, специалистам по сервису и продажам. Напомним, что средняя зарплата в Новосибирской области составляет 49 965 рублей, что на 2 196 рублей меньше среднероссийской.