Новосибирцам назвали профессии с самыми высокими зарплатами — где больше платят?

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Согласно исследованию рекрутерского ресурса hh.ru, подводящего итоги октября, работодатели готовы платить высокие зарплаты менеджерам среднего и высшего звена (94,3 тысячи рублей в среднем), специалистам в области добычи сырья (90,3 тысячи рублей), сельского хозяйства (86,6 тысяч рублей), автобизнеса (70,2 тысячи рублей) и консалтинга (80 тысяч рублей).
Также высокие зарплаты гарантированы специалистам по недвижимости, строительству, транспортной логистике, IT, закупкам и управлению персоналом. Достойно оплатят труд работникам фитнес-клубов, специалистам по сервису и продажам. Напомним, что средняя зарплата в Новосибирской области составляет 49 965 рублей, что на 2 196 рублей меньше среднероссийской.
Самые низкие зарплаты предлагаются преподавателям, научным работникам, сотрудникам гостиниц и ресторанов. Они получат до 39 тысяч рублей в месяц.