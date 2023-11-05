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Коммерческие перевозчики испытывают еще больший кадровый голод

Мало платят? В Новосибирске не хватает водителей автобусов

5 ноября 2023, 02:50
Фото: atas.info
Коммерческие перевозчики испытывают еще больший кадровый голод

Около 100 водителей автобусов уволились из муниципального ПАТП в Новосибирске

Водители городского общественного транспорта не хотят работать из-за невысокой зарплаты. Муниципалитет объясняет увольнение сезонным фактором

В период с мая по октябрь 2023 года в «Новосибгортрансе» заявления об увольнении написали 98 водителей. На работу было принято 59 человек. По данным мэрии, на текущий момент укомплектованность пассажирского автотранспортного предприятия составляет 88%, а большое количество людей, покинувших рабочие места, связано с сезонной текучестью.

Главным фактором, повлиявшим на увольнение, называют высокую нагрузку, не соответствующую оплате. Средняя зарплата водителя муниципального автобуса превышает 77 тысяч рублей, отметили в муниципалитете.

В то же время, частные перевозчики испытывают более серьезный кадровый голод. Вакантными остаются около 30% вакансий, пишет НГС со ссылкой на данные городских властей.

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#Транспорт#Новосибирск#Автобусы#Увольнение#Водители
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