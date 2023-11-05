Мало платят? В Новосибирске не хватает водителей автобусов

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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Updated Сегодня, 06:13
В период с мая по октябрь 2023 года в «Новосибгортрансе» заявления об увольнении написали 98 водителей. На работу было принято 59 человек. По данным мэрии, на текущий момент укомплектованность пассажирского автотранспортного предприятия составляет 88%, а большое количество людей, покинувших рабочие места, связано с сезонной текучестью.
Главным фактором, повлиявшим на увольнение, называют высокую нагрузку, не соответствующую оплате. Средняя зарплата водителя муниципального автобуса превышает 77 тысяч рублей, отметили в муниципалитете.
В то же время, частные перевозчики испытывают более серьезный кадровый голод. Вакантными остаются около 30% вакансий, пишет НГС со ссылкой на данные городских властей.