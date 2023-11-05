Мало платят? В Новосибирске не хватает водителей автобусов

В период с мая по октябрь 2023 года в «Новосибгортрансе» заявления об увольнении написали 98 водителей. На работу было принято 59 человек. По данным мэрии, на текущий момент укомплектованность пассажирского автотранспортного предприятия составляет 88%, а большое количество людей, покинувших рабочие места, связано с сезонной текучестью.