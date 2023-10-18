Маршрутка № 45 с пассажирами приехала к отделению полиции в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
Modified Сегодня, 02:48
Updated Сегодня, 02:48
В Новосибирске маршрутное такси № 45 с пассажирами прибыло к полицейскому участку. Это произошло вечером во вторник, 17 октября. Группу пассажиров общественного транспорта подозревали в краже. В переполненном маршрутке одна девушка обратилась за помощью к водителю. Она видела, как рука неизвестного человека якобы проникла в ее сумку и вытащила кошелек.
Утверждалось, что в краже замешаны три человека. Согласно информации НГС, в маршрутке заблокировали двери, а водитель направился к участку полиции. Полицейские выяснили, что кражи в общественном транспорте не происходило.
Вероятно, девушка потеряла свой кошелек. У подозрительной группы ничего из ее вещей не обнаружили. Пассажирка отказалась от всех заявлений и ушла домой.