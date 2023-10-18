atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:46

Published Сегодня, 02:46

Modified Сегодня, 02:48

Updated Сегодня, 02:48

Кража якобы произошла в маршрутке

Маршрутка № 45 с пассажирами приехала к отделению полиции в Новосибирске

18 октября 2023, 02:46
Фото: 1MI
Кража якобы произошла в маршрутке
Маршрутка с пассажирами приехала к отделению полиции в Новосибирске по подозрению в краже, однако оказалось, что у девушки просто потерялся кошелек, и она отказалась от всех заявлений.

В Новосибирске маршрутное такси № 45 с пассажирами прибыло к полицейскому участку. Это произошло вечером во вторник, 17 октября. Группу пассажиров общественного транспорта подозревали в краже. В переполненном маршрутке одна девушка обратилась за помощью к водителю. Она видела, как рука неизвестного человека якобы проникла в ее сумку и вытащила кошелек.

Утверждалось, что в краже замешаны три человека. Согласно информации НГС, в маршрутке заблокировали двери, а водитель направился к участку полиции. Полицейские выяснили, что кражи в общественном транспорте не происходило.

Вероятно, девушка потеряла свой кошелек. У подозрительной группы ничего из ее вещей не обнаружили. Пассажирка отказалась от всех заявлений и ушла домой.

В Новосибирске не станут обжаловать приговор уборщице за кражу сумки с 7 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Квас или кефир: воришку-новосибирца поймали за кражу продуктов для окрошкиВ Новосибирске вор-рецидивист «Щербак» попался на краже свиной шеиНовосибирцы стали чаще сообщать о кражах электричества: как получить вознаграждение
#Общество#Транспорт#Новосибирск#Полиция#Кража#Происшествие#Маршрутка#Эмилия Губарева
Подпишитесь
«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам
Вчера, 06:35
«Неприятно удивлена»: новосибирцы недовольны резким повышением транспортного налога
Вчера, 08:48
Когда менять летние шины на зимние в Новосибирске — ответ эксперта
Вчера, 02:49
Объявлены даты осенних каникул-2023 в школах Новосибирска
Вчера, 11:42
Снесут 16 домов на Расточке по плану реновации: адреса назвали в мэрии Новосибирска
Вчера, 03:09
Названы районы Новосибирской области с самыми пьяными водителями
Вчера, 05:15